金正恩「震怒」撤換經濟部長！不滿計畫換湯不換藥...就任僅1個月

▲金正恩11日主持勞動黨中全會，痛批經濟部門官員不思改變。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、勞動黨總書記金正恩昨（11）日親自主持並結束為期4天的中全會，他嚴詞批判內閣經濟部門所制定的今年經濟計畫與先前並無差別，怒批官員只求自保的精神根本是遭到官僚主義汙染，當場撤換勞動黨經濟部長金斗日（김두일，音譯），其距上任日期僅隔1個月。

根據北韓官媒《朝中社》今（12）日報導，金正恩11日首先針對農業、電力、建設等3個部門官員集中火力攻擊，痛批國家的目標是「自力更生」，各部門卻是「自掃門前雪」，指責農業部門在材料設備取得困難下卻仍吹噓生產目標、電力部門則是被指出因煤炭等礦場電力供應不穩才讓生產被迫中斷，而建設部門則是在首都平壤公寓建設上沒有滿足金正恩期待。

▲金正恩十分憤怒。（圖／路透社）

金正恩計畫一年以內在平壤興建1萬戶以上新式公寓大樓住宅（살림집，南韓稱為아파트），然而建設部門卻因可用建材不足而調降原本計畫建設目標，造成金正恩不滿地表示，「此舉為自保與敗北主義的根源！平壤市在今年內一定得完成1萬戶公寓的興建。」

在此次中全會補選上，金正恩隨即將原先勞動黨經濟部長金斗日裁換掉，改以吳秀容（오수용）接任。吳秀容先前曾在金正恩掌權後擔任經濟部長數年，隨後改以擔任第2經濟委員長，負責國內軍需產業，直到11日才重新接任經濟部長。

▲趙甬元在講台，痛批站台下的金斗日。（圖／翻攝自勞動新聞）

南韓《韓聯社》分析，在11日公開的相片中可以看到，被稱為是金正恩心腹的勞動黨書記趙甬元（조용원），站在與金正恩同一排的講桌，神色嚴厲地對著台下批判，而當時台下僅只有金斗日站著，其面容十分難堪。

另外，直到整場中全會結束前，金正恩對於負責北韓對南韓等負責外交事務的部門，並沒有釋放出任何特別訊息。

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