交大理工高材生「製造浪漫」　新竹玻璃球工廠「連白宮也征服」

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記者陳凱力／新竹報導

新竹市高峰路上有一間不起眼的石綿瓦工廠，外觀看不出門道，很少人知道，這裡其實是全世界水晶球第一大廠鑫林玻璃的設計展示基地。各式夢幻、晶瑩剔透的水晶球陳列在展示櫃，搭配清脆的音樂盒鈴聲，不僅入鏡大明星莫文蔚MV，也攻進美國白宮，征服前總統歐巴馬，還與全球知名的cosco、starbucks、迪土尼合作，創造6億元年營收。

▲鑫林玻璃現在由第二代接手，交大電子物理系畢業的高材生何奕勳，因父親病逝，與姊妹一起扛下家業。（圖／記者陳凱力翻攝）



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新竹市曾是玻璃產業盛行的聚集地，早期的高鋒路曾有上百家玻璃廠聚集此處，隨著產業外移，許多玻璃廠紛紛出走，「鑫林玻璃」當時隨著外移潮轉戰江西生產，沒想到遇到削價競爭，不敵強敵而沒落，只剩水晶球產線至今屹立不搖，甚至靠著獨一無二的設計與專利在業界獨領風騷。



鑫林玻璃現在由第二代接手，交大電子物理系畢業的高材生何奕勳，因父親病逝，與姊妹一起扛下家業。他說，新竹原本就有許多廠商製作聖誕燈泡的工廠，專接聖誕燈的生意，不過因技術門檻低容易被取代，因此鑫林玻璃才會相中歐美耶誕節商機，專精研發玻璃水晶球。

用玻璃技術作為基礎，將各式模型放入水晶玻璃球中，利用玻璃反射，產生放大的光學效果，搭配發條式的音樂或飄雪，讓水晶雪球有如夢幻般呈現。何奕勳自豪的說，鑫林有可以將水晶球放在攝氏零下20度的南極，球體中液體也不會結冰的專利，甚至市面常見，能自動噴出雪花、雕像人物會隨著音樂鈴轉動的水晶球，都是鑫林的研發。

▲▼何奕勳說，有別於傳統那種浪漫、夢幻，他們也大膽將厭世、冒險、電玩、突破自我等融入水晶球內，最近還因應疫情設計出口罩小熊水晶球。（圖／讚爾藝術提供）

何奕勳說，鑫林玻璃的研發團隊在世界各國申請上千個專利，比科技廠還講究專利，加上廠內各式雕刻、噴漆塗色的專業人力，將兢爭者遠拋在後，連車尾燈都看不到，也因此獲得迪士尼、ANNA SUI、星巴克、三麗鷗、美式大型量販店Costco、Walmart的青睞。

何奕勳說，公司針對企業或個人客製化水晶球，有別於傳統那種浪漫、夢幻，甚至大膽將厭世、冒險、電玩、突破自我等融入水晶球內，水晶玻璃球已經不僅是童心的代表，更是走向藝術品之路，這也是鑫林未來需要走的路，要讓世界看到台灣工藝的獨一無二。

▲▼所有的水晶球都要透過技術存熟的匠人一筆一畫慢慢雕刻、慢慢上色才能完成。（圖／讚爾藝術提供）

▲▼何奕勳說，鑫林玻璃的研發團隊在世界各國申請上千個專利，比科技廠還講究專利，加上廠內各式雕刻、噴漆塗色的專業人力，將兢爭者遠拋在後，連車尾燈都看不到。（圖／記者陳凱力翻攝）

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