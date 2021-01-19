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超懷舊鉛筆盒從「小一用到大學」　網驚嘆：我以前也用這款！

▲鉛筆盒。（圖／記者陳凱力攝）

▲小學生的鉛筆盒五花八門，卻很少有人會將它一路使用到大學。（示意圖／記者陳凱力攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

「鉛筆盒」是小學生書包裡必備的文具，也是陪伴許多人成長的珍貴回憶之一。日本有位網友就把小時候的鉛筆盒一路用到大學，照片在網路PO出後，瞬間釣起許多網友的回憶。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「宇杉@虎党」在社群網站twitter上發文，PO出一張日本文具大廠「クツワ(kutsuwa)」所製作的鉛筆盒照片，附文表示，「我有信心全京大（京都大學）只有我是用這種鉛筆盒」。鉛筆盒外觀雖然老舊，卻是許多人過去也曾用過的款式，貼文一出，馬上就吸引了大家的目光。

▲日本一名網友將小學時使用的鉛筆盒一路用到大學。

宇杉接受訪問時表示，這個鉛筆盒是他從小學一年級時就開始使用到現在，到目前為止都還沒有換過新的，並且也沒有特別為它做過任何的維護。他認為，這個「夥伴」已經陪伴他這麼久了，即使過程中有考慮過換新的，但後來還是決定跟它一起迎接大學生活，之後再讓它功成身退。

許多人看到這超復古的鉛筆盒後，紛紛上網留言「太厲害了…クツワ(kutsuwa)會高興到哭出來吧」、「好懷念啊」、「太有愛了吧，讓它伴隨一生吧」、「我以前也是用這個，雖然現在已經讓它退休了」。

製造商クツワ（kutsuwa）注意到這則消息後，也在官方twitter上轉貼了宇杉的文章，並表示非常感謝他長期使用這個自家生產的PUMA鉛筆盒。

▼製造商クツワ（kutsuwa）轉發的感謝貼文

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宇杉@虎党鉛筆盒日本懷舊復古小學

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