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初二回娘家禁忌！拜拜犯這「象徵凶兆」　做好3件事避噩運一整年

▲▼大年初二是已出嫁的女兒回娘家的日子，又被稱作「迎婿日」。（圖／翻攝自百度百科）

▲大年初二是已出嫁的女兒回娘家的日子。（圖／翻攝自百度百科）

記者王麗琴／綜合報導

大年初二最隆重的活動，就是出嫁女兒帶著丈夫、孩子回娘家拜年，因此又被稱作「迎婿日」，在傳統習俗上，女兒要帶伴手禮或禮金做為「回門禮」。而大年初二也有不少禁忌，民眾也不妨注意一下，以免犯忌使得一整年噩運纏身。

第一，送禮必須雙數。女兒回娘家不能空手，帶著伴手禮回娘家，以表示孝敬父母，但單數不吉利，會讓今年家運不好，因此必須帶雙數。

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第二，拜拜祭祀忌殺生、忌用刀類，因為刀為兇器，可解剖牲畜，意味著凶和破的不祥之意，可改用拜鮮花取代。

第三，早出早歸，避免招來噩運。

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯示意圖。（圖／CFP）

▲出嫁女兒需要帶上伴手禮或禮金做為「回門禮」。（圖／CFP）

事實上，回娘家也稱為「回門」、「歸寧」。傳說，從前有一位女孩子，不顧爸爸的反對嫁給了一位窮人，後來爸爸去世後，媽媽忍不住思念，就找女兒和女婿回家，請他們吃了一頓大餐團聚團圓，而這一天剛好是大年初二，所以本來因為母親思念而促成的聚會，不知不覺就與團圓夜結合，成為「回娘家」的習俗。另外，除夕本來就是團圓夜，初一又是拜年日，因此回娘家訂在初二也最為恰當。

除了禁忌，初二也有一些禁忌，做到就能開啟一年的好彩頭。例如：

一、忌洗衣，初一初二據說是水神的生日，盡量不要洗衣服。

二、忌午睡，初一初二不可睡懶覺、白天午睡，否則一整年都會懶惰，其中也有含義是因過年期間很多客人到家裡拜年，睡午覺很失禮。

三、忌倒污水、垃圾、掃地，過年期間盡量不要從事打掃工作，容易將家中財氣掃掉。

四、忌討債，過年期間不論是被要債或討債，都會讓人在一整年都很倒霉。

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