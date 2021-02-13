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初二回娘家國3塞爆　三鶯-龍潭北上南下8線道車流慢速前進

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國3三峽鶯歌大溪路段出現車潮，南來北往都塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳詩璧／台北報導

大年初二上午國道塞車路段出爐，包括了國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國1南向楊梅端-新竹系統、彰化系統-員林、北向台中-台中系統、仁德系統-台南系統、鼎金系統-高科，國3南向三鶯-龍潭、茄苳-香山、烏日-霧峰、草屯-南投服務區、國10東向左營端-燕巢系統及國5北向頭城-坪林等12個路段，車速都低於40公里，其中國3三鶯到龍潭多次呈現紫爆，車速掉到18、19公里。

初二中午12點左右，觀察國3三鶯到龍潭段，不只南下四線車道全滿的狀況，北上車道四線道也都是車，一度南來北往都塞滿車。

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▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼國3三峽鶯歌大溪路段，不管是南下或是北上，都有滿滿車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局研判，下午國1南向三義-台中系統、新營-永康、北向西螺-埔鹽系統、銅鑼-頭份、國3北向竹山-中興、大山-香山、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統及國10仁武-左營等9路段，可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

至於1968網站及App發生開啟延遲問題，高公局表示係因使用流量創歷史新高，超過系統最大負荷，已緊急從提升硬體資源及修改軟體方面進行處置，後續高公局將持續精進系統整體運作，以改善用路人操作體驗。

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