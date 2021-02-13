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初二國5宜蘭北返估塞到半夜　初三20處地雷必塞路段曝

▲▼ 初二國道車流量大 。（圖／高公局提供）

▲初二國道車流量大。（圖／高公局提供）

記者崔至雲／台北報導

今（13日）是大年初二，一早就出現車潮，國5部南向行車大致順暢；北上路段上午10點開始出現車潮，高速公路局於10點32分啟動主線儀控措施；到下午5點，國5北向宜蘭-坪林仍呈現壅塞狀態，高速公路局預估壅塞狀態可能持續至深夜11點左右。截至下午5點，國道交通量為89.2百萬車公里，預估全日交通量為130百萬車公里。

高公局指出，今日主要壅塞路段包括國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國1南向楊梅端-新竹系統、彰化系統-員林、北向台中-台中系統、仁德系統-台南系統、鼎金系統-高科，國3南向三鶯-龍潭、烏日-霧峰、草屯-南投服務區，國10東向左營端-燕巢系統；中午過後上述路段逐漸疏解，下午2點大致恢復順暢；4點開始第二波車潮再現，截至下午5點為止，車多壅塞路段為國1北向北斗-埔鹽系統、新竹-竹北；國3北向竹山-中興、後龍-西濱及國10西向旗山端-嶺口

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▲▼ 初二國道車流量大 。（圖／高公局提供）

▲高公局呼籲，連假國道車流量大，開車務必養足精神並與保持安全行車距離。（圖／高公局提供）

今日發生多起事故，下午1點16分國3南向71.5k中線2小車追撞，造成後方回堵4公里；第二起為下午2點21分國1南向93.6k內線2小車追撞，回堵2公里，第三起為下午3點34分國3北向63.7k外線2小車追撞，回堵2公里；第四起為下午3點52分國1北向286.2k內側2小客車追撞，回堵4公里；均嚴重影響國道行車速度。

▲▼ 初二國道車流量大 。（圖／高公局提供）

▲初二國道車流量大。（圖／高公局提供）

明（14日）大年初三，高公局預估全日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

易壅塞路段如下：

1、國1南向楊梅-新竹系統

2、國1南向三義-台中系統

3、國1南向彰化系統-埔鹽系統

4、國1南向下營系統-大灣

5、國3南向土城-關西

6、國3南向烏日-霧峰

7、國3南向草屯-名間

8、國5南向南港系統-坪林

9、國10東向仁武-燕巢系統

10、國1北向鼎金系統-高科

11、國1北向仁德系統-永康

12、國1北向西螺-埔鹽系統

13、國1北向南屯-后里

14、國1北向銅鑼-頭屋

15、國1北向新竹系統-湖口

16、國3北向竹山-中興

17、國3北向大山-香山

18、國5北向宜蘭-坪林

19 、國10西向仁武至左營

20、國6西向舊正-霧峰系統

高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。

▲▼ 初三國道壅塞路段 。（圖／高公局提供）

▲初三國道攻略。（圖／高公局提供）

明日國道主要疏導措施：
一、 入口高乘載管制：上午6點到12點國5南港系統南向、下午2點到晚上9點國5蘇澳至頭城北向及下午1點到晚上6點國1高雄端至湖口北向與國3九如至大溪北向。
二、 入口匝道封閉：凌晨0點到中午12點國5石碇、坪林南向，凌晨0點到深夜12點國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向、國3西濱北向及上午7點到晚上7點國1虎尾、仁德北向、國1王田雙向、國3名間雙向
三、 單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0點到清晨5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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