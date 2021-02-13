國5宜蘭段北上紫爆！匝道排隊「車陣長達8公里」估塞到深夜12點

▲大年初二下午3點過後國5北上宜蘭段紫爆，車速剩16公里。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

記者陳詩璧／台北報導

大年初二國道上午塞過一波，下午3點開始國5宜蘭段北上車道大塞車，車陣從匝道開始排隊，宜蘭一路塞到頭城，塞了8公里長，車速只有16公里，從高公局1968即時路況網站來看，該路段已經紫爆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼下午3點過後國5北上紫爆，車潮從匝道開始排隊，車速掉到剩16公里。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

宜蘭到頭城從上匝道開始塞，車速掉到16公里，車陣塞了8公里長。過頭城車速只拉升到33公里，高公局預估這一波車陣下午3點會一路塞到深夜12點以後，建議民眾改走替代道路。另外，國1雲林系統到斗南車多不好走，車速掉到剩31公里。

▲國1雲林系統到斗南車多不好走，車速剩31公里。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

高公局提到，初二的國道相關疏導措施包括：上午6點-12點國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、凌晨0點-中午12點國5南向石碇、坪林匝道封閉、凌晨0點起連續24小時，國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0點到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，高公局建議南下用路人儘量於下午時段出發、北上用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲高公局提供大年初二國道攻略。（圖／高公局提供）