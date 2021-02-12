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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警察送「貓肥犬壯人安康」賀卡　蔡英文：我的貓狗都是要減肥的 　

▲蔡英文與徐國勇、陳家欽12日慰勉台北市中正二分局警員。（圖／總統府提供）

▲蔡英文12日慰勉台北市中正二分局警員。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文大年初一（12日）上午前往台北市中正第二分局，致贈水果、加菜金，以及感謝警察同仁的辛勞。蔡英文承諾將持續讓警察執勤時更安全、裝備更先進，強化對警員安全的防護與福利措施，也會提供對警眷的照顧。

受到疫情影響，蔡英文今年沒有參香行程，大年初一仍持續到各全年無休的單位進行慰勉，上午與內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，一同赴總統官邸旁的中正二分局，慰問警員並致贈水果、加菜金，而員警也自製「貓肥犬壯人安康」賀卡回贈蔡英文，她開心地笑稱自己的貓狗都太胖「都是要減肥的」。

▲▼蔡英文與徐國勇、陳家欽12日慰勉台北市中正二分局警員，員警回贈「貓肥犬壯人安康」自製賀卡。（圖／總統府提供）

▲中正二員警回贈「貓肥犬壯人安康」自製賀卡，蔡英文笑自家的貓狗都要減肥了。（圖／總統府提供）

蔡英文在致詞時表示，感謝中正二分局這段時間對總統官邸的保護與照顧，而且去年和今年因為疫情，警察同仁特別忙碌，除要處理緝毒、犯罪的偵查外，還要支援中央流行疫情指揮中心防疫及疫調，在居家檢疫與隔離上，警察扮演非常重要的角色，讓台灣成為國際上防疫成功典範。

蔡英文指出，今天是大年初一，還有很多警察值勤；民眾可以團聚、安心過年歡聚，都是因為警察守護國家安全和社會穩定，相信全台灣人民都非常感謝，她身為總統，要代表國民向警察說聲：「謝謝大家，辛苦了。」

蔡英文也承諾，會持續讓警察執勤時更安全、裝備更先進，也要讓他們能兼顧家庭生活；國家會提供對警眷的照顧，政府也會持續強化對警員安全的防護與福利措施，做警察的後盾。

今天稍早蔡英文總統在衛福部長陳時中、疾病管制署署長周志浩等人陪同下，先前往中華電信三重客服中心，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁，春節期間不停歇繼續守護國人健康，並肯定1922提供防疫單一服務窗口，提供正確防疫訊息，解決民眾疑慮。現場並由中華電信董事長謝繼茂代表接受總統致贈的加菜金。

蔡英文總統最後前往海軍司令部台北作戰中心慰勉海軍單位，感謝春節期間仍然堅守崗位，保護國家及國人安全，國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌、國安會副秘書長陳文政陪同出席。

▼蔡英文與內政部長徐國勇、警政署長陳家欽12日慰勉台北市中正二分局員警。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文與徐國勇、陳家欽12日慰勉台北市中正二分局警員。（圖／總統府提供）

▼蔡英文前往中華電信三重客服中心，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁並贈加菜金。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文前往中華電信三重客服中心，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁並贈加菜金，由陳時中、周志浩及中華電信董事長謝繼茂陪同。（圖／總統府提供）

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