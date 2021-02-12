「也著神，也著人」　總統府談牛年國運籤：不因好壞而鬆懈氣餒





▲總統蔡英文。（資料圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，許多廟宇陸續抽出國運籤，其中有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府，12日更是抽出中上籤「凶事脫出化成吉」。針對廟宇抽出國運籤議題，總統府發言人張惇涵表示，國家運勢取決於全體國民的共同努力，不會因為抽到好籤或壞籤而有所鬆懈或氣餒。

張惇涵12日表示，在民主台灣，不同廟宇的不同籤詩，正是台灣多元的民俗展現，但就像台灣俗諺說的「也著神，也著人」，國家的運勢取決於全體國民的共同努力。

張惇涵說，執政團隊不會因為抽到好籤或壞籤，而有所鬆懈或氣餒；即便是去年有廟宇抽不出籤，但事實證明，憑藉台灣人民的集體團結意志，共同讓台灣挺過疫情的挑戰，成為國際社會面對疫情的希望之光。

張惇涵指出，就像蔡總統春節談話的期許，一起度過了實屬不易的鼠年，期盼台灣人民也都能夠像去年一樣，團結真有力，一起來扭轉疫情、牛轉乾坤，經濟更繁榮、景氣更暢旺。

其他人也看了這些...

►蔡英文手作寵物年菜大公開 總統牌雞肉丸子上桌

►蔡英文首訪東森寵物雲全記錄 「這麼大！應該很好逛」

更多熱門新聞...

►蔡英文隔著玻璃窗跟「牠」說話 自掏腰包替流浪貓加菜

►蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》 東森總裁王令麟親自接待

►振興一下我們的美麗