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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「也著神，也著人」　總統府談牛年國運籤：不因好壞而鬆懈氣餒

▲▼蔡英文敞廳發表談話。（圖／記者宋良義攝）

▲總統蔡英文。（資料圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，許多廟宇陸續抽出國運籤，其中有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府，12日更是抽出中上籤「凶事脫出化成吉」。針對廟宇抽出國運籤議題，總統府發言人張惇涵表示，國家運勢取決於全體國民的共同努力，不會因為抽到好籤或壞籤而有所鬆懈或氣餒。

張惇涵12日表示，在民主台灣，不同廟宇的不同籤詩，正是台灣多元的民俗展現，但就像台灣俗諺說的「也著神，也著人」，國家的運勢取決於全體國民的共同努力。

張惇涵說，執政團隊不會因為抽到好籤或壞籤，而有所鬆懈或氣餒；即便是去年有廟宇抽不出籤，但事實證明，憑藉台灣人民的集體團結意志，共同讓台灣挺過疫情的挑戰，成為國際社會面對疫情的希望之光。

張惇涵指出，就像蔡總統春節談話的期許，一起度過了實屬不易的鼠年，期盼台灣人民也都能夠像去年一樣，團結真有力，一起來扭轉疫情、牛轉乾坤，經濟更繁榮、景氣更暢旺。

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