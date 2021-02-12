快訊／永和警小年夜出勤倒地…搶救46小時不治

▲永和中正橋派出所警員於小年夜值勤倒在派出所門口，經搶救2天仍不治。

記者陳雕文、羅志華／新北報導

新北市永和警分局中正橋派出所，一名巡佐本月10日下午3點半準備出勤，沒想到在離開派出所前突然倒地，且當場沒了呼吸心跳，嚇壞在場所有同仁，隨後緊急報案，救護人員到場將其送醫急救，經搶救46小時，宣告不治。

倒地的是50歲張姓巡佐，其家人表示，張佐平時有心血管方面的疾病，沒想到會在出勤時發生意外。家屬心急如焚，祈禱張佐能脫離險境，無奈緊急搶救2天後，仍於今(12)日11時許宣告不治。

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