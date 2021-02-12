英變種病毒將席捲全球！她警告「戰爭至少持續10年」：疫苗恐失效

▲英國生物學家警告，英國新冠變種病毒株仍在持進化，全球恐將與之奮戰至少10年。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）病毒變異多端，其中來自英國的變種病毒株「B.1.1.7」具高度傳染力！一名頂尖的生物學家警告，未來該支病毒株恐怕將成為未來全球最主要的病毒株，而未來科學與公衛專家考能被迫在未來10年以內持續監測這種不斷變異中的病毒。

根據《紐約郵報》報導，英國「2019冠狀病毒疾病基因組學英國聯合會」（COVID-19 Genomics UK Consortium）主任、同時也是劍橋大學公共衛生與微生物學教授的皮考克（Sharon Peacock）對《BBC》透露，在英國東南部的肯特郡（Kent）被發現的新冠變種病毒恐怕席捲全球，且人類與該種病毒株的戰鬥至少會持續10年，「變種病毒已傳播至50多國，且在未來幾個月或數年仍會產生變異。」

皮考克分析，「一旦我們控制住新冠病毒，或者病毒突變後失去毒性，不會引起疾病，那麼未來我們就可以高枕無憂；不過我還是認為，在往後10年以內，我們依然需要對抗疫情，這種情況會持續好幾年。」

其實該支變種病毒株「B.1.1.7」於2020年9月首次在英國肯特郡被發現，截至今年2月11日，已擴散至美國34個州，美國病管制與預防中心指出，至少有932名美國人感染該支變種病毒。

皮考克目前每天分析3萬起英國變種病毒病例，她表示在某些特徵驅使下會使病毒株更具傳染性、致命性、抗疫苗與藥物性。據悉，英國變種病毒傳染力比起原先的新冠病毒足足高出70%，而其他科學家更在21起病例發現，英國變種病毒的變異是「現在進行式」，擔心未來會進化成南非變種病毒株，其對新冠疫苗更具抗藥性。

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