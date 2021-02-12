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北京現場／集中隔離點「春節大禮包」開箱！　除夕神秘加菜

記者陳政錄／北京報導

適逢春節、海內外疫情持續嚴峻，大陸北京市祭出最嚴「14+7+7」共28日的集中隔離檢疫和健康管理要求，不少海外入境人士因此邊隔離、邊過年。《ETtoday新聞雲》特派員帶你開箱，在北京集中隔離點，會收到什麼「春節大禮包」，還有除夕當晚年味十足的「神秘宵夜」加菜。

《ETtoday新聞雲》特派員於2月1日，從台灣桃園機場直飛大陸北京首都機場入境，後與同機近30名人，被隨機分配至北京市懷柔區，原為中石化公司培訓中心的集中隔離點隔離。

▲▼北京懷柔區中石化培訓中心隔離點除夕伙食、春節禮包。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京懷柔區中石化培訓中心隔離點工作人員，向隔離者發送春節禮包。（圖／記者陳政錄攝）

北京市的「14+7+7」，為海外入境需自費14日集中隔離費用，後7天除非有特殊情況申請居家隔離，否則由政府出錢，於隔離點再住7日，才可返家進行最後7日自主健康管理，堪稱「21+7」；至於討論度爆表的大陸「肛拭子」核酸檢測，則按隔離點所在地、政策不同而有差異，以記者所在區為例，目前僅要求前14日三次口鼻核酸檢測，第21日口鼻核酸檢測和居住環境採樣，但確實已有其他隔離點，要求在第14天，進行糞便檢體採樣或肛拭子採樣。

2月11日，適逢華人傳統重要節日—除夕（大年三十），穿著防護服的隔離點工作人員一早就開始忙碌，除將早餐提供的米粥，換成湯圓外，上午10時、11時，隔離者房門分別響起兩次敲門聲，原來是防疫工作人員推著推車，「挨家挨戶」送上當地區政府、隔離點提供的「春節大禮包」，一邊喊著「新年快樂。」

▲▼北京懷柔區中石化培訓中心隔離點除夕伙食、春節禮包。（圖／記者陳政錄攝）

▲春節禮包內容有慰問信、北京特產、瓜果零食等。（圖／記者陳政錄攝）

由於防疫物品如消毒片、手套、體溫計等在入住時就有提供，送上的禮包內容以北京特產、零食、乾果為主，符合隔離期間所需；同時，各一封來自「北京市懷柔區政府」、「集中觀察點工作人員」的慰問信，還有應景的牛玩偶、紅色掛飾等，讓每個無法吃團圓飯的「被隔離人」，感受到年味和溫暖。

值得注意的是，除了三餐肉、水果、飲料比重增加外，隔離點人員在11日除夕晚間約9時，又在房門外為每個人送上一袋「神秘宵夜」，打開才知道是一盒「餃子（水餃）」，理由應是在大陸，北方人習慣過年吃餃子，代表辭舊迎新、寓意招財進寶。

▲▼北京懷柔區中石化培訓中心隔離點除夕伙食、春節禮包。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京隔離點除夕夜宵夜的神祕加菜，是豬肉餡餃子，更添大陸北方年味。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，大陸對入境人士安排的隔離點眾多，不同區域作法肯定有所差異，同時，相信在台灣，乃至全球各地的防疫旅館、集中檢疫所亦多會在春節等大型節慶期間，對遊子送暖。因為，儘管時空背景不同，人們的思鄉情都是一致的，逢年過節的「儀式感」也必不可少。

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