準備好當富翁了嗎？「東森樂透」第2日頭獎無人中獎　大年初一累計頭獎300萬！

▲牛年的第一天準備好發大財當富翁了嗎？「東森玩很大★樂透過新年」大年初一頭獎將可得到300萬東森提貨券！（圖／東森購物提供，下同）
消費中心／綜合報導
買樂透來試試手氣是大家過年一定要做的事，2/12就是大年初一，牛年的第一天準備好發大財當富翁了嗎？人氣超夯的「東森玩很大★樂透過新年」活動，2/10(三)至2/21(日)天天開獎，2/11除夕夜頭獎仍未開出，獎金累計到第三期，頭獎將可得到300萬東森提貨券！「東森玩很大★樂透過新年」由於獎項超優渥，已經吸引約5.4萬人投注，2/11單日就吸引近1.5萬人參與，突破開獎以來人數新高峰，第一名的投注會員已突破百萬東森幣，2/11新增投注12萬注，累計投注約5600萬東森幣。
「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎100萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券2/11也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有2注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有6注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有169注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有228注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有2140注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有2972注中獎、九獎東森幣200枚有3萬035注中獎，總計共有3萬5千552注中獎，2/11(四)除夕夜共投注17萬6723注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播。
「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送，而且民眾在台北84個公車站牌都能看到「東森樂透」宣傳海報，掃描Qrcode就可獲得100枚東森幣來下注，新年求發財，歡迎會員來趕緊下注試手氣。
▲台北市各大路段84面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。
今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，價格最高下殺至45折，挑戰年度最低價，其中年度熱銷商品「一家人益生菌」原價2980元，優惠價只要1980元，更是引起熱烈搶購，吃益生菌有助腸道健康，民眾過年難免大魚大肉，為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝做準備，是目前搶購度最高的冠軍商品。年終歲末，獎金入袋，也是保養品入手的好時機，因此ESV銷第二名是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組｣，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。登門拜年的伴手禮不可或缺，熱銷第三名是相當受到長輩喜愛歡迎的「華陀蟲草全蔘飲｣，雙蔘黃金配方的養氣極品、適合樂齡、上班族、女性和小孩日常保健。第四名則是年節時受到全家大小團圓歡聚時刻的高人氣商品「萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款分享組｣，包含三種堅果─核桃、胡桃、杏仁果，三種果乾─葡萄乾、櫻桃乾、蔓越莓果乾，及南瓜子組合而成，且包包有「安心履歷」，掃描包裝上QRCode，立刻看得到食材溯源管理及公開透明檢驗報告，產品來源、成分及產地隨時都能線上查詢，有健康安心好品質，讓每一口吃得更放心。以及「新春ESV 」熱銷商品還有Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共多項年度熱銷商品，提供絕佳折扣優惠，消費者不可錯過。
▲「東森玩很大★樂透過新年」活動2月11日除夕夜第二日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第三期，頭獎將可得到300萬東森提貨券。
▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。
讀者迴響