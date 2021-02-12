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頭獎累積300萬！　「東森樂透」初一開新聞雲App搶好運整年

「東森玩很大★樂透過新年」活動頭獎獎金累計到300萬東森提貨券！除夕夜兩人喜獲三獎，還沒下注可得趕緊把握機會，300萬贏家在初一呼之欲出！除了透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、就有機會把300萬東森購物提貨券帶回家。

今年東森集團與大家新春同樂「樂透過新年」活動，2/10（三）─ 21（日）跟著台彩一起天天開獎，天天送大獎100萬東森購物提貨券，無人得獎將累積到下期。
※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

東森集團總裁王令麟先生特別對讀者祝賀新春，並預祝大家幸運得百萬，只要看新聞得東森幣就能下注，頭獎累積至300萬、二獎50萬提貨券讓大家新春好彩頭，還有更多好禮送不停！2/12（四）20:30開獎時間前快下注，注數越多機會也越多！

▲台北市各大路共84面公車站牌設有「東森玩很大、天天抽百萬」公車站牌QRcode。（圖／ETtoday攝）

ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！

【新手下注攻略看這裡】
1.新會員就領300枚東森幣
下載新聞雲App，加入新聞雲會員並綁定東森購物會員，馬上取得300枚東森幣！6注籌碼立即握手裡！

2.用新聞雲App看新聞，天天領50枚東森幣
用新聞雲App登入會員並綁定東購會員，看新聞1篇得1枚東森幣。天天最多可領50枚！多看一天新聞，多一注機會！

小叮嚀：看新聞累積之東森幣，統一隔天發到會員帳戶喔！

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3.東森幣還能在東森購物折抵消費，依規定領回饋。

如還未下載新聞雲APP，四步驟超簡單》

1.下載並註冊新聞雲App會員


2.綁定東森購物會員開啟東森幣功能，綁定即領300枚東森幣

3.點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲

4.每次下注50枚東森幣，看新聞就能累積任務獲得東森幣！吸收新聞新知，連帶提高下注次數！

已經是ETtoday新聞雲APP的使用者，每天看新聞就能累積東森幣。看新聞獲得的東森幣，將會於隔日入帳，天天看新聞，讓您下注下不停！

還不是ETtoday新聞雲APP的使用者，現在可以趕快下載東森新聞雲APP，綁定東森購物會員開啟東森幣功能，首領300枚東森幣，就可點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲。

※點我進活動頁，成為百萬得主※

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝
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