30K男不敢返鄉！愧疚騙爸媽「過年要上班」　原因曝光惹心疼

▲親戚的態度讓原PO不太開心。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多小朋友總期待著農曆春節，因為除了放假，還能爽領紅包；不過長大、出了社會後，過年反倒成為另種壓力。一名男網友發文表示，因為他一直都在混學歷，所以根本找不到好的工作，月薪僅30K，每次過年，面對親戚的「關心」，總讓他深感壓力，進而害怕返鄉，只能欺騙父母自己要上班。

這名男網友在「Dcard」上透露心情，自從出社會後，農曆春節對他而言根本就是惡夢，甚至連身心都出了狀況。原PO表示，因為他求學階段並不那麼認真，只是混學歷而已，所以自然也找不到什麼好工作，一個月只能領到30K。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，往年過年回老家，大伯父總愛問他薪水有多少，或許是因為堂哥年薪破百萬元，因此與他相比就更能從中獲得成就感，而讓他更無奈的是，由於堂弟讀頂大，所以連叔叔都會在一旁酸個幾句，讓他只能淪為親戚間的笑柄。

▲堂哥年薪破百萬元。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

除此之外，初二回來的姑丈更扯，除了本身是小開，兩個女兒還在國外留學，因此根本看不起原PO，從來不願正眼瞧人。原PO在過去這5年，過得真的很痛苦，因此今年只好打電話給爸爸，騙說自己過年要上班無法返鄉；這樣的謊言雖然讓他自責、覺得對父母抱歉，但似乎也沒有更好的方法可以解決。

原PO也說，包含他在內的多數年輕人其實都會在意面子，因此當他不屬於高薪、有能力結婚的族群時，自然就很厭惡親戚的這些「過度關心」。最後他也丟出疑問，大家是不是會因為成就不高、低薪而不敢回家呢？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「好好跟爸媽講講你的煩惱，家是你最後的避風港」、「老實講、跟父母說你這些年來的煩惱，以及做了怎樣的準備，相信他們兩老會體諒你的顧慮」、「看了以後蠻難過的」、「對於這種愛比較的親戚，我態度都沒有在好的」、「不喜歡過年+1」、「回一句干你屁事，簡單又明瞭」。