帥哥鎮長全心拼施政　李明哲：蘇澳前景絕對精采

▲▼帥哥鎮長李明哲拼施政，要讓蘇澳前景絕對精采。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

素有帥哥鎮長之譽的蘇澳鎮長李明哲，就任2年來，致力於觀光、交通、友善環境等施政重點，全心全意為蘇澳打拼，要讓蘇澳能夠脫胎換骨，迎向未來，他說：「我堅信蘇澳的前景，絕對精采可期」。

蘇澳鎮長李明哲表示，為創新服務簡政便民，公所提供免費法律諮詢、義務律師團諮詢服務、免費調解服務、提供求職求才服務、地政服務、網路稅籍資料查詢等便民措施。

在社福方面，重陽敬老禮金自2019年起70至89歲，由600元提高至1,000元；2020年起，90至99歲，由1,600元提高至2,000元。並媒介捐助物資及善款，募集禮券金額近120萬元、白米共2萬5千餘公斤，受惠低收入戶230戶及弱勢邊緣戶約80戶，及開辦長青食堂。

深耕建設方面，爭取蘇澳港務公司盈餘分配，投入經費2,944萬3,829元，進行南方澳多目標商場土地徵收及蘇澳冷泉公園暨阿里史溪及蘇澳溪水環境改善等重大建設。另在加速風景區整建方面，冷泉公園整體再造工程第一期，於2019年暑假進行試營運，2020年針對園區部分進行整體設施檢測及營運籌備，預計2021年暑假重新開放。

李明哲指出，他致力於觀光推廣活動，如「蘇澳冷泉節系列活動」、「海洋嘉年華」、「東、南澳觀星趣」、「民歌音樂饗宴」，塑造音樂、文化、藝術小鎮形象。同時將觀光產業串連，2020年成立蘇澳觀光工廠聯盟,首度合作共同推動聯合行銷。

而在地方創生、風華再現方面，他戮力推動地方創生，於2019年提報計畫成果，提案經國家發展委員會提報內政部營建署「城鎮之心工程計畫」補助，在2020年度核定補助執行5案工程總經費2,040萬元整。再者爭取海委會「2021年蘇澳海洋、智慧城市計畫」經費212萬元，推動蘇澳海洋城市整體永續發展。

李明哲強調，為推動國際交流與世界接軌，與日本石垣市持續深耕雙邊經濟、文化、教育及觀光等國際交流，2020年石垣巿役所前來公所研商物產交流事宜，兩市鎮朝物貿交流深化更邁進一步。這兩年來，他沒有絲毫怠慢，全心全意與大家為蘇澳打拼，奠定未來發展的基礎，他堅信蘇澳的前景，絕對精采可期。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►影／嗆機車雙載死者女友：看到大車不閃 宜蘭警遭申誡二次處分

►網瘋傳案908曾到宜蘭玩 衛生局急澄清：與事實不符

►只要跟妳睡一晚！美髮妹賞金3萬找黑柴 慘遭噁男「電愛」氣爆

►Tiffany愛心手鍊現省5900元！超經典設計 情人節用小藍盒擄獲她的心