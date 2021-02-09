宜蘭測速照相桿遭路殺！落跑「醉凶手」現蹤　價值200萬賠慘了

▲▼8日晚，宜蘭一自小貨撞斷宜興路二段一支200萬元測速照相桿逃逸，人車躲巷內被逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

測速照相桿好無辜！宜蘭8日晚間19時40分許，宜興路二段一支200萬元測速照相桿遭人撞斷，肇事者還逃逸，宜蘭警方獲報後在100公尺的一處巷內，追查到肇事人車，並將酒駕且受傷的賴姓駕駛送醫，警方並依肇事逃逸及公共危險罪將賴男函送偵辦，另針對撞毀測速照相桿部分，將要求賠償修復。

8日19時40分許，宜蘭警方獲報宜蘭市宜興路二段有民眾駕車自撞測速照相桿後，警方到場後發現當事人肇事逃逸，警方於是在附近搜尋，經發現在宜興路二段72巷內發現有一部可疑自小貨車，警方盤查後確定是肇事車輛。

而且在現場發現36歲賴姓駕駛有受傷，立即協助送醫，賴姓駕駛當場表示有撞斷照相桿及飲酒駕車行為，警方於醫院內對其施以酒測，酒精測定值超過法定標準，全案依肇事逃逸及公共危險函送偵辦，另針對賴男撞擊毀損測速照相桿部分，將向其要求賠償修復。

宜蘭分局呼籲民眾勿酒駕，春節期間與朋友飲酒聚餐，請指定駕駛或由親友接送，切勿酒後駕車，以保障自身及他人安全。

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