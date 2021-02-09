快訊／2分鐘2震！宜蘭5.7強震「警報沒響」全台狂晃　局長解答了

▲宜蘭外海7日6.1地震，國家級警報14連發。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

深夜連2震，7日凌晨宜蘭外海才發生6.1大地震，國家警報大作多達14次，許多民眾半夜驚醒，未料9日凌晨突然又連續2起有感地震，嚇壞不少北部民眾。中央氣象局初判，0時56分東部海域先是發生規模5.5地震，接著2分鐘後，於58分再度發生5.7有感地震，深度分別僅有69、24公里，第二次地震最大震度達到4級，宜蘭地區劇烈搖晃，雙北也2級有感，但這回並未響起國家級警報。

氣象局局長鄭明典9日凌晨1時許也驚呼「雙震！」透過臉書回應，國家級警報發布的條件為，「當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上。」而連2規模雖然都有達到5以上，但僅宜蘭震度達4級，其餘皆未達標。

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▲宜蘭雙震！5.7地震深度僅23.9公里，全台有感搖晃。（圖／NCDR、中央氣象局）

事實上，2月6日過去曾發生過高雄美濃大地震、2018年花蓮大地震，都是發生在深夜，2016年南台灣凌晨3時許突然一陣天搖地動，規模6.6地震強襲，維冠金龍大樓應聲倒塌，造成115人在睡夢中不幸遇難死亡；2018年花蓮再度發生6.2強震，統帥大樓倒塌，17人罹難。沒想到，一直到2021年2月7日凌晨，宜蘭東部外海也在相近時間點發生6.1強震，國家警報狂響，讓許多民眾聯想恐怖回憶，嚇得不敢睡覺。

巧合的是，6.1強震後，2月9日凌晨0時56分、58分又連續發生2起地震，規模達到5.5、5.7，全台都有感搖晃，尤其北台灣不少民眾握著手機，擔心警報響起，不過這次國家警報未作，眾多網友意外「沒響啊」、「上次用掉扣打了」、「比上次大反而沒響= =」、「.....這次很抖...怕豹」、「說好的警報呢」、「X！邊緣」，直指上一次響爆了，「這次三支都沒響，兩次人都在桃園」。

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▼2016年美濃26大地震，造成台南維冠金龍大樓倒塌。（圖／資料照，下同）



▼2018年花蓮26大地震，造成統帥大飯店倒塌。

