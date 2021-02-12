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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

整天力氣這碗就夠！賴清德秀「副總統套餐」大啖羊肉湯

留稿2月11日除夕1800前勿用▲賴清德品嘗「包成羊肉」，推廣台南美食。（圖／總統府提供）

▲賴清德品嘗「包成羊肉」，推廣台南美食。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆新年到，副總統賴清德日前走訪台南，前往30年老字號的羊肉湯名店「包成羊肉」，品嘗台南在地美食。賴清德也分享「副總統套餐」，一碗清湯羊肉配上一碗白飯，解密屬於台南人的道地早餐。大啖美食的同時，賴清德也喊話，「過年快到了，美食盡在台南，歡迎大家到台南品嘗各式美食」。

放下繁雜的國政，賴清德在農曆年前抽空回到台南，介紹過去在台南擔任市長時最懷念的好滋味。這次來到30年老字號的「包成羊肉」，賴清德一現身就受到老闆娘熱情的歡迎，大讚賴是「最帥氣的副總統」；而賴也親切的和在餐廳用餐的民眾打招呼、握手，還現場簽名留念，展現親的的一面。

點完餐坐下來後，賴清德說，大家應該都知道，來台南可以吃羊肉、吃牛肉、吃虱目魚，其實早餐就開始吃，因為這不是午餐也不是晚餐的食物，「台南市的市民吃的早餐就是這麼樣的豐富」。

留稿2月11日除夕1800前勿用▲賴清德品嘗「包成羊肉」，推廣台南美食。（圖／總統府提供）

「我今天點的是清湯羊肉，我以前主要也都是吃清湯羊肉，因為比較原味，很好吃。」賴清德說，歡迎大家來台南，品嘗各式各樣的點心；如果想要吃羊肉，台南市的羊肉也很吃出名，也非常好吃。

餐點上桌後，儘管只有一碗羊肉湯和白飯，但賴清德說，「看起來雖然簡單，吃起來會覺得味道真不簡單」，湯頭鮮美、清甜，羊肉煮得剛剛好，羊肉部位本身很嫩，也不會煮得太老，剛剛好。

老闆娘分享，店內使用的羊肉都是凌晨宰殺的，保證新鮮，送到店裡後再進行去骨、去內臟、切塊等工作。而相比全牛約有百分之80都可以販售，處理到最後，一頭羊只剩下約百分之40左右有販賣價值，店裡絕對是真材實料。

賴清德也說，因為羊都是當日宰殺，所以吃起來非常鮮美、清甜，吃起來不會油膩，非常好吃，「一整天的力氣，這碗湯幫你準備好」。

留稿2月11日除夕1800前勿用▲賴清德品嘗「包成羊肉」，推廣台南美食。（圖／總統府提供）

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