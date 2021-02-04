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同框賴清德參訪Google新園區開幕　侯友宜承諾全力協助第二期工程

▲副總統賴清德、AIT處長酈英傑、經濟部次長林全能、工業局局長呂正華、新北市長侯友宜等人共同參訪Google板橋新辦公園區。（圖／市府提供）

▲副總統賴清德、新北市長侯友宜等人一同參訪Google板橋新辦公園區。（圖／市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

Google板橋辦公園區4日開幕，新北市長侯友宜4日特地前往參訪，並與副總統賴清德、AIT處長酈英傑、經濟部次長林全能、工業局局長呂正華等人共同參與開幕視訊會議。侯友宜表示，Google新辦公室的落成讓新北市更邁進國際大城的格局，同時承諾協助第二期工程的法規及技術進行。

侯友宜說，Google是全球最重要的軟體公司之一，而新北市2萬多間工廠提供強大的硬體支援，Google在遠東通訊園區設立新辦公室不僅能帶動新北上下游產業發展，進而打造新北的AI及雲端聚落，帶來更多的土地開發與就業機會，也讓新北市朝國際大城格局邁進。

▲副總統賴清德、AIT處長酈英傑、經濟部次長林全能、工業局局長呂正華、新北市長侯友宜等人共同參訪Google板橋新辦公園區。（圖／市府提供）

園區開幕視訊會議會議由Google亞太區政府事務及公共政策副總裁歐希爾斯（Ted Osius）開場，Google代表包括代表硬體副總裁彭昱鈞、軟體工程副總裁周佩徽、台灣董事總經理馬大康、台灣總經理林雅芳及政府事務與公共政策資深協理陳幼臻等人。

侯友宜則指出，2年前陳幼臻協理曾與Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅(Rick Osterloh)來市府，與他會談Google在新北市設立新辦公室的計畫，他也當場允諾全力支持。如今順利開張，已經有許多位員工在這棟大樓上班，創造更多的機會，親自感謝Google選擇新北，「Google來就是新北的大事」，未來第二期的工程新北市也會在法規及技術面全力協助支援。

對此，歐希爾斯表示，肯定侯友宜這段時間所做努力，將新北市打造為AI及雲端服務產業聚落，也感謝侯友宜發揮善意及領導力，將Google視為合作夥伴。

結束後，侯友宜率相關局處首長與召開Google代表召開「會後會」，雙方在會中談及，如何協助中小企業與商家數位轉型，及利用網路工具協助出口拓銷，也針對線上教學平台進行討論。席間，侯友宜也再次承諾全力協助，並鼓勵Google員工在新北定居。

▲副總統賴清德、AIT處長酈英傑、經濟部次長林全能、工業局局長呂正華、新北市長侯友宜等人共同參訪Google板橋新辦公園區。（圖／市府提供）

▲副總統賴清德、AIT處長酈英傑、經濟部次長林全能、工業局局長呂正華、新北市長侯友宜等人一同參訪Google板橋新辦公園區。（圖／市府提供）

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