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陽交大揭牌首任校長林奇宏拋10年願景　賴清德曝3促成關鍵

▲▼陽明大學和交通大學1日奉教育部核定，正式合併成國立陽明交通大學，副總統賴清德及前副總統陳建仁也出席台北陽明校區的揭牌儀式。。（圖／總統府提供）

▲陽明大學和交通大學1日奉教育部核定，正式合併成國立陽明交通大學，副總統賴清德及前副總統陳建仁也出席台北陽明校區的揭牌儀式。。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

陽明大學和交通大學1日奉教育部核定，正式合併成國立陽明交通大學，副總統賴清德及前副總統陳建仁也出席台北陽明校區的揭牌儀式。賴清德在致詞時透露，其實有3件事促成了陽明交通大學合併的成功。

首任校長林奇宏坦言，合校是艱鉅任務，也是台灣高等教育重要里程碑，他也拋出目標，希望100天後產生具10年願景的3年計劃藍圖。

林奇宏表示，未來除了簽協定，也會落實國際合作內容，透過國內外知名大學合作，促成交換學程。他也強調，頂大排名是一般人對學校的主觀認知，學校未來有新作為後，相信各界印象也會改變。

賴清德在致詞時則表示，陽明大學及交通大學都是台灣首屈一指的學府，合併歷經20多年，受到社會許多關注。他也透露，有3件事促成陽明交通大學合併成功：第一，是民進黨立委吳思瑤居中奔波；第二，是宏碁集團創辦人施振榮、前國立交通大學校長張懋中等校友，以及交大師生的大度，願意將「陽明」寫在「交大」的前面；第三，是2校的前校長領導學校都落實校園民主，在校務會議內有校長、教授還有學生代表，透過民主討論來決定學校的合併。

賴清德說，陽明大學是培育衛生醫療人才的搖籃，郭旭崧在2003年SARS時期，擔任疾病管制局長，協助當時是衛生署長的陳建仁前副總統一起對抗SARS；現在站在防止新冠肺炎第一線的疾病管制署副署長莊人祥，也是陽明大學培養出來；陽明大學在醫療、生物科技領域為國家做出許多貢獻，塑造守護國人健康的護國神山。

賴清德接著說，交通大學是ICT產業的搖籃，台灣的護國神山—ICT產業之所以能夠成山，交通大學扮演了非常重要的角色，它不僅是護國神山，也帶動台灣經濟繁榮發展，創造就業機會、讓年輕人可以築夢，對台灣的貢獻也非常大。

最後，賴清德也代表總統蔡英文期許許陽明交通大學，除了要持續為國家培育人才以外，如何培養跨領域的人才、讓台灣能夠往前邁進，是非常重要的事情。

賴清德表示，未來不僅要擔任台灣高等教育的領頭羊，他也衷心期盼陽明交通大學能夠成為國際學府；此外，在後疫情時代，蔡英文特別揭櫫了大健康產業，ICT及生醫產業也在進行整合，今天陽明大學跟交通大學的合併，顧明走在產業之前，在學校就進行整合的工作，希望未來陽明交通大學能夠扮演更關鍵的角色，往智慧醫療、精準醫療方向發展，不辜負國人的期待。

▼陽明大學和交通大學1日奉教育部核定，正式合併成國立陽明交通大學，副總統賴清德及前副總統陳建仁也出席台北陽明校區的揭牌儀式。。（圖／總統府提供）

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