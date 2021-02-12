初二回娘家「7大禁忌」！送「單數禮」帶衰家運一整年



▲初二回娘家，挑在中午宴請女婿。（圖／unsplash）



社群中心／林懿捷



農曆新年是團圓的好日子，外地工作的遊子回鄉，初二出嫁的女兒帶著老公和孩子回娘家是傳統習俗，這天也有不少禮俗，不要不小心犯了禁忌！ETtoday社群中心整理出7項，初二重點事項給大家參考，祝福各位平安過好年，順利一整年。

1.初一、初二不能洗衣服

傳說中水神的生日是在初一與初二，因此這兩天不要洗衣服，因為會得罪水神，還會把好運都洗掉。

▲初一、初二是水神的生日，不要洗衣服。（圖／免費圖庫pixabay）



2.回娘家忌送單數禮物

回娘家又叫「回門」、「歸寧」，也稱作「迎婿日」，要準備禮金或禮盒等伴手禮回家，以表達孝敬之意，攜帶的禮物或禮金，切記要「成雙成對」，因為傳統上，單數代表不吉利，會讓家運不濟一整年。

3.宴請女婿要選中午

傳統上認為女兒是嫁出去的「客人」，這是較老一輩的想法。按照禮俗上，女兒需要「早去早回」，不要將女兒留下來吃晚餐，否則會帶給娘家衰運，因此女方家請女婿吃飯，要盡量挑選在中午時間。

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▲回娘家的時候大多都吃中午。（圖／記者林懿捷攝）

4.萬一無法回娘家

要是初二真的無法回娘家，那麼請選在農曆二月二日回去。傳統上，除了除夕與初一不能回娘家外，初四與初五也是嚴禁的日子，不然會分掉了娘家的福份。

5.不要睡太晚與睡午覺

大年初一和初二白天不能午睡，否則一整年都會懶散、一事無成，且在過年期間會有許多親友到家裡拜訪，若是睡午覺對客人很失禮。

6.忌倒污水、垃圾，掃地

過年期間不要灑水與掃地，也不能倒垃圾，因為會將財運倒走、掃掉，不過這期間會有客人來訪，也要做適度打掃整理，可以從外往裡面掃，垃圾留到之後處理。

7.忌被別人從口袋掏取東西

不只是初二，在過年這段時間，別讓他人從自己口袋掏走東西，因為這表示整年的財氣都會被人家掏走。

最後提醒大家，近來一些習俗中的性別不平等面貌，像是「初一不能回娘家」，初二回娘家也需要遵守許多禮俗，受到議論；隨著兩性平權意識抬頭，許多人開始打破禁忌，不一定初二才回娘家，更有不少人在娘家過年。大家要尊重傳統信仰，也要打破過度迷信的陋習，畢竟帶著感恩、溫暖的心，與家人團圓才是真正的過年呀！

▼包紅包要成雙成對！（圖／ETtoday示意圖）