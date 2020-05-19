求轉運接旺氣…2020下半年6個吉日拜起來　好運跟著跑

▲想轉運接旺？命理專家建議可以選擇在特定的6個吉日拜拜。（圖／取自pixabay）

文／陶文

這是人幫人的世界，而庚子金鼠年太歲在五行結構中已然自顧不暇，並沒有太多的剩餘能量可以幫助我們。「團隊」在庚子金鼠年的太歲結構中，代表的是「家人」，具有相同理想和目標的人，行為模式與節奏相近的人，同時也代表「人脈」。由此可知，庚子金鼠年最需要的是「人脈」，因此宜積極廣結善緣儲備「貴人」籌碼，唯有如此才能夠讓自己從今年開始興旺十二年。易經財經專家陶文出版《2020鼠年開財運賺大錢》（時報出版）接地氣分析2020年下半年，「6個佳節良辰」求轉運、求福氣、接旺氣、旺人緣、旺財運，這樣拜才有效。

端午節（農曆5月5日）

最強轉運日，趁機換手氣。錯過了，等明年！端午節是一年中陽氣最盛的日子。因為，端午之後的「夏至」陰氣將會逐步成長。因此掌握住這陽氣最旺盛的節日，換手氣、除晦氣，讓好事如願以償。傳統習俗上，這一天會掛艾草避邪氣，接午時水除瘴氣，製作香包招吉氣，帶香包趨吉避凶，立蛋試運氣……等。這一天，請繫上「長命縷」亦即五色線，記得要打七個結稱為「七氣結」，盡納功名、利祿、財富、壽喜之吉氣。前往土地公廟拜拜祈福，請回錢母放置在屋宅的客廳或櫥櫃聚寶盆內，具有旺財富與家運的效果。

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七夕拜魁星（農曆7月7日）

七夕除了是情人節之外，拜魁星，吃牛角麵包，具有頭角崢嶸之意，前往廟宇或在夜晚時分朝著北斗星方向默拜。

▲中元節普渡祭拜好兄弟，也是「補財庫」吉日。（圖／資料照）

中元節地關赦罪日（農曆7月15日）

拜拜，普渡，放水燈，消災解厄。也是一年一度最靈驗的補財庫日。很多人只知道七月是傳統鬼月，要祭拜好兄弟，讓整體環境磁場更正向。卻有很多人不知道，傳統七月的中元節，其實是一年當中最為理想的「補財庫」吉日。中元節是「地官赦罪」的日子，這一天的祭祀是以「地官清虛大帝」為主。在這一天，除了祭祀外，有人會將自己的姓名和請求贖罪事項，書寫下來深埋在泥土裡，然後捐獻資源或金錢給弱勢團體，早期的社會是捐獻白米五斗。

雖然7月15日這一天不作迓，不過還是前往住宅附近土地公廟，祭拜土地公，最重要的是，要和土地公的坐騎「黑虎大將軍」換錢母。將換得的「錢母」分成三份，一份放在住家或辦公室的財庫位，一份存在銀行，一份用紅包袋包好後隨身攜帶，而這就是既簡單又管用的「補財庫法」。

雖然每個月的初一、初二、十五和十六，都可以執行，不過7月15日中元節的效果特別奇特。

中秋節（農曆8月15日）

積緣、補運這一天最靈驗，趕緊掌握這一天，否則只能等明年！8月15日中秋節，大家都知道是月圓人團圓的好日子。不過很少人知道，這一天是開啟好運氣的大吉日。

早期許多人家會在這一天拜月娘。只知道，拜了之後家宅會圓滿平安，小孩會頭好壯壯，平安順遂。卻不知道，8月15日是一年中最靈驗的積緣補運日。

除了吃月餅之外，也要祭拜「龍德星君」，可準備月餅甜點，於夜晚在自家庭院向東方拜拜，或前往龍德星君廟，或福德正神廟拜拜祈福。可旺事業，興功名。

此外，這一天的風水布局，具有旺運、發財富的神效。

重陽節（農曆9月9日）

登高、賞菊、喝菊花茶或酒，趨吉避凶，步步高陞。別忘了「敬老尊賢」，這是最佳狗腿日。

冬至吃湯圓（農曆11月7日）

冬至一陽生，吃湯圓升陽氣。白色湯圓添貴氣，紅色湯圓旺姻緣與人緣。祭拜祖先，旺子孫。

本文摘自：《2020鼠年開財運賺大錢》一書／陶文／時報出版