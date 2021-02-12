苗栗苑裡農地區重劃　廣設告示牌爆閃燈盼降低事故

▲苑裡鎮農地重劃路口車禍多，警方廣設告示牌、爆閃燈，盼降低事故。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮社苓、田心等里農地經重劃後，農路呈現棋盤式設計、筆直寬長，並相互垂直交叉，而農路通常無法設置交通號誌，用路人較難辨識道路狀況。為了降低肇事率，轄區通霄分局也設置警告標語、告示牌，以及夜間設置太陽能爆閃燈於轄區易肇事路段，希望提醒民眾注意安全。

通霄分局表示，農路通常無法設置交通號誌，用路人較難辨識道路狀況，尤其入夜或天候不佳等視線不良的情況下，重劃區內的交通安全狀況更為嚴峻，2019年有人受傷或死亡交通事故有155件，2020年115件，地方對此憂心忡忡，盼相關單位協助改善常聽到讓人膽顫心驚的車禍碰撞聲和救護車鳴笛聲。

警方指出，日前針對道路遮蔽物影響交通及易肇事路段裝設「危險路口」、「慢」、「停」等警告標語22處，提醒用路人注意前方停讓與減速慢行，防制因視覺死角或人為疏失造成交通事故發生。

另外，目前先設置的路口包括苗45線與鎮安11路、苗47線與玉山11路、社柑1路、社柑3路、田中1路、田心7路、玉山9路與玉山12路田中5路與田中32路、140線縣道與田中7路等路口，總計42面告示牌，以及夜間設置太陽能爆閃燈於轄區易肇事路段、重要路口、彎道等處計40組，提醒駕駛人注意路況已能發揮效果。

警方說，自設置完成後，2020年1-12月與2019年1-12月同期比較，A1類交通事故減少1件，A2交通事故減少39件，依據交通部運研所研究統計，每件死亡交通事故付出社會成本估計約新臺幣1600萬，每件受傷交通事故付出社會成本新臺幣120萬元，減少社會成本付出約6280萬已逐漸看見成效，未來也研議針對道路遮蔽物影響交通易肇事路段裝設，減少交通事故發生。

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