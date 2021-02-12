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工廠落實「5不1沒有」保障員工安全　用電不超負載避危險

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲消防人員告知進行廠內歲修時應該多加注意潛在風險，如此才能避免施工時發生火災。。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局湖內分隊為避免火災發生，保障生命財產安全，於年節前即主動前往轄內工廠進行訪視宣導，提醒工廠員工及負責人注意春節期間用火用電安全使用，切勿堆積雜物影響逃生通道，並告知進行廠內歲修時應該多加注意潛在風險，如此才能避免施工時發生火災。
消防人員在宣導過程中，重申用電安全，勿使用老舊電線，落實下列「5不1沒有」的原則才能維護自身財產，保障員工就職福利。

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲消防人員告知進行廠內歲修時應該多加注意潛在風險，如此才能避免施工時發生火災。。（圖／記者吳世龍翻攝）

一、用電不超負載，不在同插座或延長線上連接過多高功率電器。
二、電線不綑綁折損，電線若綑綁使用或受重壓、擠壓，致電線內部銅線斷裂，易造成通電高熱而起火燃燒。
三、插頭不潮濕汙損，民眾要檢查插頭有無潮濕、焦黑、綠鏽或積塵，避免積汙導電，造成短路著火。
四、電源插座不長插，電器未開機但安插在插頭上，仍有發生火災疑慮，建議電器不使用時應拔掉電源，也能節省電費。另外，拔插頭時應手握插頭取下，不可拉扯電線，避免造成內部銅線斷裂。
五、電器周圍不放可燃物，避免因接觸熱或電線短路後引燃。
六、選購電器時，不購買沒有安全標章認證的產品，並妥善使用。

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲消防人員告知進行廠內歲修時應該多加注意潛在風險，如此才能避免施工時發生火災。。（圖／記者吳世龍翻攝）

歲末年初常有工廠因歲修時不夠僅慎而致火災，高雄市政府消防局期許新年開始大家有好的發展，積極前往工廠探視宣導，希望藉此排火災發生的危險因子，讓大家可以安心過好年。

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