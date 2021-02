肉廠女工瞬間「被拖進絞肉機」　上半身遭碾爆！悽慘死狀全拍下

▲肉品加工廠發生絞肉機將女工絞死的恐怖意外。(圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

一名俄羅斯女工在處理屠宰雞肉時發生恐怖死亡意外,工廠的監視錄影器完整記錄下了意外發生的經過,起初畫面看來平靜,女工像平時一樣地將雞肉放進絞肉機,不料她卻誤將自己的右手捲入傳輸帶,結果最後不敵機器強烈拉力,整個人從胸口直接被拖進絞肉機,死狀相當悽慘。

根據《每日郵報》報導,俄羅斯卡盧加地區(Kaluga)的城鎮貝勞索沃(Belousovo)某家禽類肉品加工廠日前發生嚴重職災,由工廠監視器畫面可見,一名女工如同往常地將切好的雞肉塊從左方機器取出,再放進右手邊的絞肉機以便將肉塊研磨成更細碎的肉末,右手卻不慎捲入絞肉機,下秒更是整個人被拖了進去。

報導指出,現場員工表示,當時聽見女工發出慘叫聲後,便立刻緊急停止機器運轉,但一切都已經來不及,走近一看發現她上半身已經整個被機器碾壓、當場死亡,徒留在地上的工作雨鞋看來更顯淒涼。法醫初步檢查顯示,這名女工死於胸部嚴重創傷。

