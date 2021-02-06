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新北公寓「插座漏電」套房狂燒　黑煙狂竄1人受困火場

▲▼疑「插座漏電」燒床救出2人 專家：沒使用也恐起火。（圖／東森新聞）

▲公寓分租套房「插座起火」1人受困。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市中和區某一間公寓6日清晨6時許發生火警，消防隊員趕到現場時火焰、濃煙不停從窗戶竄出，現在更有一名50多歲詹姓租客受困，所幸最後被消防員平安救出。至於現場起火原因，消防人員初步研判，應該是插座受潮或接觸不良導致短路起火，也不排除是插座漏電。

中和某公寓分租套房6日清晨6時許突然起火，附近住戶發現情況嚇得急忙逃難，公寓同層的租客也趕緊衝下樓，不過一名詹姓租客仍受困在房間內。新北消防局人員趕到現場後，有人急忙拉水線噴水灌救、有人則全副武裝進入火場救援，最後也順利將詹姓租客救出。

▲▼疑「插座漏電」燒床救出2人 專家：沒使用也恐起火。（圖／東森新聞）

▲公寓分租套房「插座起火」1人受困。（圖／東森新聞）

同一間公寓的住戶表示，「那一間在悶燒，隔壁房有一位小姐有試圖敲他的門，但（詹姓租客）都沒反應，所以她只好先下樓」。另一名公寓的住戶則說「睡到一半，發現發生火災，想說要滅火，但來不及，就只好往樓下跑」，所幸火災沒有造成人員死亡，詹姓租客送醫後吸入過多濃煙嗆傷，身體虛弱外沒有大礙。

至於現場起火原因，消防人員初步研判，起火位置應該是牆上的插座，上面原本插著冰箱的插頭，火勢一路從插座沿牆壁、地板一直燒到床上，應該是插座受潮或接觸不良導致短路起火，也不排除是插座漏電，詳細起火原因仍待火調科人員釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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