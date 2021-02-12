「老人才能坐博愛座」！司機逼身障男讓位...他幫出氣結局療癒炸

▲司機吵著叫年輕人讓座。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

只要有需要，任誰都可以使用博愛座，然而近幾年來，相關爭議卻層出不窮。一名男網友發文表示，日前搭乘公車時，司機為了讓老人家坐博愛座，便一直喊說「年輕人讓位」；該名年輕人起身後，老人家原想道謝，司機卻一直嚷嚷沒必要，因為「博愛座本來就是給老年人坐的！」原PO見狀後氣不過，下車前便跑去罵司機，說明該年輕人有身心障礙，且博愛座是「每個人都可以坐！」

這名男網友在「爆怨公社」上發文表示，他日前搭公車時，司機為了讓老人家坐博愛座，因此不斷吵著叫年輕人讓座；年輕人起身後，司機又當場大喊「博愛座本來就是讓老年人坐的！」而被讓位的老人原要道謝，也被司機阻止，繼續嚷嚷「博愛座本來就是給老年人坐的！」

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▲需要的人都可以使用博愛座。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO而後注意到，被強迫讓座的年輕人疑似有身心障礙，站在一旁不斷搖著頭，讓他感到相當心疼；於是在下車前，原PO便跑到前頭罵司機，「博愛座是每個人都可以坐，身體不舒服的年輕人也可以坐，不一定要讓」，而且強迫人家讓位根本就是錯誤行為，他一定會去投訴！

原PO表示，司機知道年輕人是身心障礙者後不斷向他道歉，但該道歉的對象根本不是他，雖然司機的心態是好的，但方式卻太偏激。原PO也補充說道，他並不是要公審司機，「是想強調，博愛座是每個人都可以坐，沒有特定人士才能坐。」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「博愛座是給有需要的人坐的」、「坐一般的椅子的人也可以讓座」、「有些身心障礙者，外表是看不出來的」、「博愛座被搞到變老人座了」、「讓座是美德，不是理所當然」、「此座立意出於良善，是人的問題」、「其他不是博愛座的人就不能讓位嗎」、「我曾經因人不舒服坐在單人座上，被司機廣播指定讓座給老人家」、「你好棒」、「心疼那孩子」。