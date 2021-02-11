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拜登、習近平除夕通話　陳以信：蔡英文真機靈！搶先向北京遞出善意

▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與中國國家領導人習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

農曆新年除夕當天，美國總統拜登10日與中國大陸國家主席習近平通話，引發國際關注。對此，國民黨立委陳以信表示，看了拜登的談話，「就覺得蔡總統昨天小年夜講話真是機靈！搶在拜登宣布對中政策轉向之前，先一步向北京遞出善意」。

陳以信表示，美國白宮最新發佈拜登與大陸國家主席習近平的通話聲明，這可說是拜登對中策略的正式起手式，總結過去半年多來拜登團隊對中論述的重要內容，言簡意賅、用字精確、輕重拿捏得宜，顯見美國傳統建制派的菁英外交政策回來了。

陳以信指出，聲明中可以分析的點很多，但最重要的就是一個字「engagement」，拜登強調會基於美國與盟邦利益，與北京展開務實與結果導向的engagements。

陳以信分析，這代表華府正式通報北京，川普政府的containment 途徑已經過去，雖然未來美中關係的核心議題不變，還是印太、香港、新疆、台灣等，但美國做法會有極大不同，將以多邊取代單邊，以競合取代圍堵，美國將要重新結合並領導區域盟邦，共同面對北京的挑戰。

「看了今天拜登總統的講話，就覺得蔡總統昨天小年夜講話真是機靈。」陳以信說，蔡英文搶在拜登宣布對中政策轉向之前，先一步向北京遞出善，超前部署姿態做足，難怪能得華府歡心，「國民黨這點就是學不會」。

蔡英文9日發表談話，她表示，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則之下，共同促成有意義的對話；疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流，並祝福對岸人民新春安康。

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