向台胞拜年！　習近平新春談話聚焦抗疫脫貧

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央、國務院舉行10日2021年春節團拜會，國家主席習近平發表講話，談話開頭依慣例也向「台灣同胞」拜年，不過沒有特別提及兩岸關係。他回顧過去一年執政成果，包含抗擊新冠疫情、經濟率先在疫後復甦，以及全面建成小康社會目標，達成脫貧攻堅任務等。

國家主席習近平10日發表講話，向各族人民，向港澳台同胞和海外華僑拜年。中共黨政領導人李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等出席團拜會，李克強主持。

習近平強調，「全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，在中國共產黨奮鬥史、新中國發展史、中華民族文明史上都具有里程碑意義。」

習近平指出，「一年來，中國在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，全面建成小康社會，脱貧攻堅目標任務如期完成，重大科技創新成果捷報頻傳，共建『一帶一路』扎實推進，『十三五』規劃圓滿收官，構建人類命運共同體得到國際社會認同，各項事業取得重大成就。」

面對新的一年，他表示，要全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局。要以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的。

中共中央、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導和「老同志」出席團拜會。

此外，除了春節團拜會，中共領導人還在2月9日慰問了「老同志」。根據官方媒體披露，習近平此次慰問的「老同志」包括江澤民、胡錦濤、朱鎔基等一百多人。