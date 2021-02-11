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吃了熊心豹子膽！　二戰名將「拒絕」蔣經國拜年

記者任以芳／台北報導

老蔣時代的春節，可是不少達官貴人等著拜年獻殷勤的好機會，過去也有許多將軍拜年，衍生出不少有趣的故事。像是有大將軍打槍蔣經國，害蔣經國吃閉門羹，也有大將軍拜年被人拒絕吃閉門羹。從小故事裡面，也可以回看1949年前後，國民政府，或者是軍隊的變化。到底老蔣年代是哪位將軍吃了豹子膽，大膽拒絕蔣經國拜年，《譚兵讀武》第39集帶您來揭秘。

▲▼孫立人。（圖／翻攝 譚兵讀武）

▲蔣經國在1951年，把政治部改稱總政治部。（圖／翻攝 譚兵讀武）

資深媒體人老譚指出，國民政府在國共內戰失敗後，1949年12月撤退台灣。接著，蔣經國在1950年接任國防部政治部，奠定權力的基礎，然後在1951年，把政治部改稱總政治部。。

隨著政戰人員在部隊的增加，蔣經國進一步加強他的影響力，這一年引發了國府內外反對總政治部的紛爭，其中包括陸軍總司令孫立人，他也反對曾留學蘇聯的蔣經國，在軍隊裡面搞政工制度，會破壞體制。

▲▼孫立人。（圖／翻攝 譚兵讀武）

▲孫立人為了抗衡，在部隊成立良心會。（圖／翻攝 譚兵讀武）

當時為了抗衡，孫立人在部隊裡面另搞「良心會」，讓高級軍官也要聽取底層士兵的良心話。他在1950年5月，就公開說，「今日社會上的許多貪汙腐化現象，都是由於一般人沒有良心，分辨不出是非和黑白，所以良心會和檢討會的意義，就是要大家憑著良心做事。八八八的，良心兩個字，維繫了中國幾千年來的人心和社會風氣，但是到了今天，一切都變質了。」

1950年12月，孫立人召開「新年第一次年終擴大良心會」時，致詞時更火爆。他直指，「現在社會黑暗，人心不古，不但做事騙人，說話也騙人，所以社會動盪不安，就是彼此不能開誠相見，埋沒了良心之故。」

「這些話傳開後，與蔣經國的政工系統埋下衝突的火苗。」老譚指出，不過這些都是漸進的升溫，不是立刻引爆。這些變化，在監察院的調查報告也有紀錄下來。

▲▼孫立人。（圖／翻攝 譚兵讀武）

▲孫立人拒絕蔣經國上門拜年。（圖／翻攝 譚兵讀武）

孫立人的硬脾氣連沈克勤也看不下去，他說，「孫立人這個人不近人情，蔣經國在過年時親自到孫立人家來拜年，他不下樓，不見他，你看是不是不近人情，我們看了都覺得不對，人家來拜年，你在家，你見個面也很好嘛。」

最後，孫立人下場？由於蔣介石是計劃蔣經國接班，很多人認為想順利接班必須解除孫立人的兵權。後來，孫立人部屬少校郭廷亮預謀發動兵變，蔣家以此當藉口，宣稱孫立人「縱容部属武裝叛亂，窩藏共匪，密謀犯上」，二戰名將孫立人被軟禁33年。

除了孫立人讓蔣經國吃「拜年閉門羹」，也有大將軍拜年被打槍。資深媒體人老譚指出，1949年起的大遷徙，一些將領也來台灣。其中，包括有「小諸葛」之稱的桂系名將白崇禧。

至於白崇禧拜年被拒絕為何被流傳出來？原來，爆料的人是白崇禧第三兵團126軍擔任上校參謀陶耀華。他曾經寫過一部自傳《我在港台三十年》，內容曾提到「在台灣當朱懷冰的管家時，曾親眼看到鄰居白崇禧來拜年，結果他的老闆朱懷冰，避而不見的故事。」

陶耀華在書裡爆料，朱懷冰和白崇禧正好是鄰居，1955年，大年初一早上，朱懷冰正在刷牙洗臉。這時，白崇禧前來拜年，朱懷冰對管家陶耀華說，「你就說我不在家。」尷尬的是，「我不在家」那句話正好被白崇禧聽見。最後，這位大將軍如何化解尷尬場面？《譚兵讀武》第39集將於2月12日播出，帶您揭秘。

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