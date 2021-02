習近平傾向武統台灣！　澳洲前總理陸克文：忽略3關鍵因素

▲澳洲前總理、美國智庫亞洲協會陸克文(Kevin Rudd)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲前總理、美國智庫亞洲協會陸克文(Kevin Rudd)表示,美國總統拜登上台後,和中國的競爭關係依舊激烈,但不至於引爆戰爭;不過中國國家主席習近平可能會傾向「武統」台灣,並忽略掉其中3個關鍵因素。

陸克文在《外交事務》(Foreign Affairs)期刊中以「避免戰爭-如何避免美中對抗釀成災難」(Short of War:How to Keep U.S.-Chinese Confrontation From Ending in Calamity)為題指出,拜登政府上台後,仍會持續和中國發生劇烈對抗,但和前總統川普的形式不太相同,接下來會把重點重新拉回國際規則上。

澳洲智庫「中國事務」(China Matters)9日發布研究報告指出,習近平不同於以往的中共領導人,他下定決心要在這一代解決台灣問題。陸克文則指出,習近平更傾向於武統台灣,採取的方法可能是加強台海軍演,對外展示武力,讓美國在評估過後,放棄協防,這樣中國就能更輕易達成統一目標。

但陸克文也表示,習近平的武統想法低估了3個關鍵因素,首先是台灣地理條件與荷蘭、挪威雷同,佔領上有一定困難度;其次是中國的國際政治合法性帶來「無法彌補」的傷害;最後是美國國內政治的不可預測性,美國當然會以自身利益為優先考量,但若罔顧長久以來的民主夥伴,也會對其國際地位造成影響。

陸克文說,美中雙方的競爭將邁入關鍵10年,無法避免緊張關係升溫,但雙方也都會避開引爆戰事的可能,透過「受管控的戰略競爭」降低衝突風險。

►澳智庫:北京將透過貿易、軍演施壓 逼台灣談統一

聽Podcast掌握國際局勢

►家家戶戶必備大同電鍋!超美蜜紅色讓廚房增色