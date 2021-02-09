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習近平傾向武統台灣！　澳洲前總理陸克文：忽略3關鍵因素

▲▼澳洲前總理、美國智庫亞洲協會陸克文（Kevin Rudd）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲前總理、美國智庫亞洲協會陸克文（Kevin Rudd）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲前總理、美國智庫亞洲協會陸克文（Kevin Rudd）表示，美國總統拜登上台後，和中國的競爭關係依舊激烈，但不至於引爆戰爭；不過中國國家主席習近平可能會傾向「武統」台灣，並忽略掉其中3個關鍵因素。

陸克文在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊中以「避免戰爭－如何避免美中對抗釀成災難」（Short of War：How to Keep U.S.-Chinese Confrontation From Ending in Calamity）為題指出，拜登政府上台後，仍會持續和中國發生劇烈對抗，但和前總統川普的形式不太相同，接下來會把重點重新拉回國際規則上。

澳洲智庫「中國事務」（China Matters）9日發布研究報告指出，習近平不同於以往的中共領導人，他下定決心要在這一代解決台灣問題。陸克文則指出，習近平更傾向於武統台灣，採取的方法可能是加強台海軍演，對外展示武力，讓美國在評估過後，放棄協防，這樣中國就能更輕易達成統一目標。

但陸克文也表示，習近平的武統想法低估了3個關鍵因素，首先是台灣地理條件與荷蘭、挪威雷同，佔領上有一定困難度；其次是中國的國際政治合法性帶來「無法彌補」的傷害；最後是美國國內政治的不可預測性，美國當然會以自身利益為優先考量，但若罔顧長久以來的民主夥伴，也會對其國際地位造成影響。

陸克文說，美中雙方的競爭將邁入關鍵10年，無法避免緊張關係升溫，但雙方也都會避開引爆戰事的可能，透過「受管控的戰略競爭」降低衝突風險。

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