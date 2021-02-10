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中共中央春節團拜　習近平提「三牛精神」

▲▼ 習近平 。（圖／路透）

▲中共總書記、大陸國家主席習近平 。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

《新華社》報導，中共中央國務院10日舉行春節團拜會，中共總書記、大陸國家主席習近平代表向全國各族人民、香港、澳門及台灣同胞與海外僑胞拜年。習近平表示，前進道路上，要大力發揚「孺子牛、拓荒牛、老黃牛」精神，以不怕苦、能吃苦的牛勁牛力，不用揚鞭自奮蹄，繼續為中華民族偉大復興辛勤耕耘、勇往直前，在新時代創造新的歷史輝煌。

習近平提到，全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，在中國共產黨奮鬥史、新中國發展史、中華民族文明史上都具有里程碑意義，同時，必須認識到，這只是我們邁向中華民族偉大復興的關鍵一步。

習近平指出，決不能驕傲自滿、止步不前，要繼續謙虛謹慎、戒驕戒躁，繼續艱苦奮鬥、銳意進取，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興而奮力拼搏，為人類和平與發展的崇高事業不斷作出新的更大貢獻。

▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

習近平表示，一年來，中共團結帶領全國各族人民眾志成城、迎難而上，戰疫情、抗洪澇，促改革、推開放，抓脫貧、惠民生，保增長、穩大局，在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，脫貧攻堅目標任務如期完成，重大科技創新成果捷報頻傳，共建「一帶一路」紮實推進，「十三五」規劃圓滿收官，構建人類命運共同體得到國際社會廣泛認同，各項事業取得新的重大成就。

習近平指出，實踐再次證明，中國特色社會主義制度具有無比強大的生命力和創造力，中國人民和中華民族具有無比強大的凝聚力和向心力，「只要全黨全國各族人民緊密團結在黨中央的周圍，就沒有任何困難能夠難倒我們，就沒有任何力量能夠阻擋中華民族實現偉大復興的鏗鏘步伐。」

習近平強調，新的一年，要全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，統籌發展和安全，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，努力實現「十四五」時期發展開好局、起好步，以優異成績迎接中國共產黨成立100週年。

習近平還說，在中華文化裡面，牛是勤勞、奉獻、奮進、力量的象徵，人們把為民服務、無私奉獻比喻為孺子牛，把創新發展、攻堅克難比喻為拓荒牛，把艱苦奮鬥、吃苦耐勞比喻為老黃牛，「前進道路上，我們要大力發揚孺子牛、拓荒牛、老黃牛精神，以不怕苦、能吃苦的牛勁牛力，不用揚鞭自奮蹄，繼續為中華民族偉大復興辛勤耕耘、勇往直前，在新時代創造新的歷史輝煌。」

報導也提到，除了習近平外，中共領導人李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等都出席了團拜會。

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