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新年新「氣象」！ 空品監測一片綠　鄭明典：雨後外出走走

▲▼空品監測網一片綠。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲空品監測網一片黃綠色顯示空氣變清新了。（圖／翻攝自空品監測網）

記者陳詩璧／台北報導

受到對流雲系影響，小年夜開始全台有雨，這一波雨勢完全洗掉空汙，以今（11日）上午8點的空品監測網資料來看，一整片黃綠，氣象局長鄭明典就在臉書上建議大家，等雨停後可以外出走走，感受一下有什麼不一樣。

鄭明典po出的空品監測截圖寫道，「這麼綠，感覺也應該記錄一下！雨停後，大家可以外出走走，感覺一下有甚麼不一樣~」，困擾全台的霾害，終於緩解，主要是小年夜入夜後，對流雲系報到，全台都在下雨，一夜過去，空氣中的霾害被洗掉，才讓空氣變清新。

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▲▼高雄空汙。（圖／記者呂佳賢攝）

▲先前高雄受到霾害影響，就算白天是晴天的狀態，也被霾害壟罩的像陰天。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼空品監測網app一片綠。（圖／翻攝空品監測網app）

▲從空品監測網app的截圖來看一片綠，只有桃園和高雄部份區域為黃燈。（圖／翻攝空品監測網app）

鄭明典的po文，中南部的網友好有感，有人留言「好清新的空氣」、「可惜下雨，不然就出門跑步」、「終於有好空氣了」、「今天南部空氣很好感動，空氣品質好很多」和「今早高雄的空氣真的不一樣！新年新「氣象」！」等，感受到空氣變清新了。

而氣象達人彭啟明也在臉書上分享空品監測網app截圖，發現只有桃園和高雄部份區域為黃燈，其他都是綠燈狀態，彭啟明也提到，「全面下雨後，雨除顯著，空氣污染物濃度大幅降低，走出戶外，大口呼吸吧」。

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