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高雄14點冷知識公開！在地人見亮點哭了：真的想不出來耶

▲▼高雄港,85大樓鳥瞰,貨輪,駁二藝術特區,高雄燈塔。（圖／記者姜國輝攝）

▲高雄14點冷知識公開，在地人見亮點超有感。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／柯振中報導

高雄有許多知名景點，不但擁有好山好水，也是人文薈萃的地方。對此，有粉專列出高雄的「14點冷知識」，包含了許多不為人知的秘密，貼文發出後，竟然讓網友、高雄人都驚呆了。

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臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」分享，高雄有許多冷知識，是外來人口、甚至連本地人都不知道，但由於數量太多，因此列出14點特別重要的。

「高雄點 Kaohsiung.」列出的14點分別如下：

一、巨蛋曾是菱角田：
1999年以前，大順路以北仍是菱角田。

二、茄萣不在台南、林園不在屏東：
每遇到一個外地人，都要解釋一次。

三、以前小港也是高雄縣的：
1979年7月1日併入原高雄市。

▼粉專分享了14點高雄冷知識。（資料照／記者陳建宇攝）

▲▼高雄,房市,中古屋,信義房屋,前鎮,亞灣,鼓山,左營,楠梓,橋頭,橋科。（圖／記者陳建宇攝）

四、美麗島站出口是全國最多：
11個出口，是目前全國最多出口捷運站。

五、橘線沒有O3站：
因O2東移與地下街燒毀，而取消設站。

六、省道總長最長的縣市：
省道總長5160公里，高雄佔了513公里。

七、全國第一座共享單車城市：
CITYBIKE為全國首座共享單車系統。

八、高雄車站比屏東車站南邊：
屏東站在高雄站北方。

九、第一家好市多、家樂福：
第一家好市多、家樂福都在高雄。

▼高雄的特產究竟是什麼，連在地人都一頭霧水。（圖／記者陳建宇攝）

▲▼高雄,鳳山,國泰重劃區,華友聯,台糖,自辦,衛武營,陳其邁,中城,三井OUTLET,洲際酒店,萬豪,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

十、全國第一條海底隧道在高雄：
台灣首條海底隧道於1984年通車。

十一、旗津原本跟高雄連一起：
1967為開闢高雄港第二港口，將其切割。

十二、高雄沒有特產：
不要問高雄人，高雄特產是什麼。

十三、第一條機場捷運：
2008年通車的紅線，是台灣第一條。

十四、中山地下道比中博短命：
中博高架橋為臨時橋，卻使用了18年。

眾多高雄人看完，對第十二點相當有感，忍不住留言回應，「高雄人拼了幾十年，想有個特產還是拼不出來」、「真的沒特產，每次都問高雄有沒有特產」、「高雄特產還真的想不出來啦」、「高雄沒有特產，因為高雄好吃的太多了。」

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