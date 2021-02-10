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正妹營養師曝圍爐美食雷區！藏高鉀危機　洗腎者要這樣吃不傷身

▲高醫美女營養師曝洗腎病人的過年飲食雷區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫營養師曝洗腎病人的過年飲食雷區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名63歲的朱先生已經洗腎3年，平時透析情況良好，不會掉血壓、抽筋，不過就在今年特別不一樣，開心迎接滿半歲的小孫子第一次回家一起過年，卻擔心圍爐吃火鍋不知道怎麼吃，朱太太也很煩惱要怎麼準備，焦急的詢問營養師，營養師說要注意高湯、果汁、飲料的高鉀危機。

過年總是少不了要圍爐吃火鍋，究竟洗腎的病友能不能吃火鍋，高醫的營養師李純瑜說：當然可以！但要記得先吃魚、肉片、豆腐、海鮮等高蛋白質食物。「洗腎病人容易有白蛋白低，營養拉不起來的困擾，此時最重要的就是足夠蛋白質攝取，根據美國國家腎臟基金會建議2020年最新營養建議，洗腎病人攝取蛋白質需要每天每公斤體重1.2克，以朱先生為例，每日蛋白質建議量為74克，飲食設計每天要攝取8份以上的魚、肉、豆腐、雞蛋、海鮮食物，1份蛋白質的量約為1兩魚或肉，傳統豆腐3小格，雞蛋1顆。所以在吃火鍋時，一定要吃足夠的魚、肉片、豆腐、海鮮等高蛋白質食物，要注意高蛋白質食物伴隨著高磷，記得隨餐服用降磷劑，血磷才能不會跟著升高」。

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▲高醫美女營養師曝洗腎病人的過年飲食雷區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫美女營養師曝洗腎病人的過年飲食雷區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但李純瑜也提醒要注意零食就等於磷食，同時也要避免火鍋料及加工食品。根據過往經驗洗腎病人經常過年後，回診進行抽血，檢查報告當中通常會有血磷高，都是一些過年常出現的零食看似健康養生，對於透析病人卻是傷身，例如南瓜子、腰果、瓜子、開心果等…，這些堅果種子類食物的含磷量都很高。此外，肉類加工品、魚漿加工品包含魚餃、蛋餃、貢丸、鑫鑫腸、黑輪條等...這些在火鍋料中的常客，但是在購買時一定要注意含磷的食品添加物，如焦磷酸鈉、五氧化二磷等，這些無機磷吸收率接近100%，比起一般天然食物如魚、肉、堅果含的有機磷吸收率高很多。這些加工品也隱藏有高鈉、高油脂的危機，透析患者要盡量避免這些火鍋料及加工食品。

最後更要注意高湯、果汁、飲料的高鉀危機。鉀是細胞內含量高的電解質，食材煮後細胞破裂後，鉀就釋出流到湯汁裡頭，煮火鍋的鍋底通常為高湯，隨著食材入鍋烹煮，火鍋湯裡的鉀離子也跟著升高，因此建議透析病人吃火鍋裡煮熟的食物但不要喝湯。再者，搭配飲料、果汁也是高鉀高水份的食物，建議以溫開水取代但也要注意水份總量的攝取。

▲高醫美女營養師曝洗腎病人的過年飲食雷區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫美女營養師李純瑜洗腎病人的過年飲食雷區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


 

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