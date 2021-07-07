菜備妥酒到齊移工圍坐嗨喝！警上門氣氛冰封...2攤逮18人

▲新湖分局員警連續查獲2起移工違反防疫規定群聚吃喝哈啦。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎疫情嚴峻，自6月苗栗電子大廠移工染疫後，北部地區移工陸續有確診事件，新豐、湖口地區位處工業區，更是新竹縣外籍移工重地，對此新湖分局為避免疫情擴散，全面針對「外籍移工」容易群聚場所強化稽查，防堵疫情破口。

新竹縣新湖分局6月30日接獲民眾檢舉，經警方到場了解，鐵皮屋內11名外籍移工均為同一家科技業的外籍員工，下班後無聊相約群聚聊天、飲酒，均未配戴口罩，警方現場依規定製作稽查紀錄表函送衛生單位裁罰外，也馬上通知仲介到場宣導防疫規定，以防疏忽造成防疫破口，除了損及產業生產量能，還會危害國人的健康和生命。

▲▼11名外籍移工均為同一家科技業的外籍員工，下班後無聊相約群聚聊天、飲酒，警方現場依規定製作稽查紀錄表函送衛生單位裁罰。

7月4日同樣由民眾報案檢舉，疑似移工群聚，警方開門入內，現場歡愉氣氛瞬間結冰，7名未戴口罩的外籍移工席地而坐，食物、蝦子及空酒瓶散落滿地，警方見現場熱絡情形，經詢問發現7名外籍移工均為越南籍自首之失聯移工，移工向警方表示來台打工均有4、5年以上時間，目前等候遣返出境中，了解台灣疫情規定，因閒來無事相約群聚飲酒作樂。警方表示，防疫不容心存僥倖，依法告發，相關移工在未遣返前，將先收下衛生單位裁罰罰單。

新湖分局呼籲，新冠肺炎疫情尚未趨緩，請民眾配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，也將全面稽查轄內外籍移工易聚集處所，並將等待遣返出境移工列為重點查察對象，最後也提醒民眾，發現周遭疑似有移工群聚或未戴口罩情事，請速撥110向警方反映，警民合作共同為防疫工作努力。

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