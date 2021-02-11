雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

▲午後鋒面通過，中南部雨勢趨緩，不過中部以北東北季風增強轉涼。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

今天除夕，受到東北季風影響，氣象局針對新北、基隆、宜蘭、台東、連江發佈大雨特報。午後鋒面通過，中南部雨勢趨緩，不過中部以北東北季風增強轉涼，北台灣將會一路濕涼到初五。另外，初六會有一波強冷空氣報到，但會不會到冷氣團或是寒流的等級，則還要再觀察。

中央氣象局預報員林定宜表示，今(11)日除夕上午鋒面影響，各地持續有陣雨或雷雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，下午之後鋒面通過東北季風增強，中部以北及東北部天氣將轉涼，其他地區早晚亦涼；中南部地區雨勢將會趨緩，轉為多雲的天氣，但迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨。

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▲鋒面及東北季風影響，今(11)日基隆北海岸、宜蘭、臺東及馬祖地區有局部大雨發生的機率，請注意。。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，年初一(12日)至初五(16日)白天受東北季風影響；年初一、二北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。年初三至初五，東北風的水氣略減少，北部轉多雲時晴，中南部仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼；北海岸、北部東側近山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。年後下週三(17日)開工日凌晨起，「冷空氣」南下，北部及東半部轉有局部雨，氣溫降、轉濕冷；晚起至下週四(18日)轉乾冷。

另外，初六上班日會有一波冷空氣報到，溫度會比過年期間都還低，但強度有多強？會不會到冷氣團或是寒流？林定宜則說還要再觀察；吳德榮透露，目前各國模擬略微調弱，有的是「大陸冷氣團」，有的仍是「強烈大陸冷氣團」；應繼續觀察。

▼今(11日)晨5：30紅外線雲圖顯示，「對流雲系」籠罩(左圖)。5：30雷達回波合成圖顯示，台灣附近有較強回波(中圖)。5：30累積雨量圖顯示，各地降雨明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）