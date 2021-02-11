　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲午後鋒面通過，中南部雨勢趨緩，不過中部以北東北季風增強轉涼。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天除夕，受到東北季風影響，氣象局針對新北、基隆、宜蘭、台東、連江發佈大雨特報。午後鋒面通過，中南部雨勢趨緩，不過中部以北東北季風增強轉涼，北台灣將會一路濕涼到初五。另外，初六會有一波強冷空氣報到，但會不會到冷氣團或是寒流的等級，則還要再觀察。

中央氣象局預報員林定宜表示，今(11)日除夕上午鋒面影響，各地持續有陣雨或雷雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，下午之後鋒面通過東北季風增強，中部以北及東北部天氣將轉涼，其他地區早晚亦涼；中南部地區雨勢將會趨緩，轉為多雲的天氣，但迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲鋒面及東北季風影響，今(11)日基隆北海岸、宜蘭、臺東及馬祖地區有局部大雨發生的機率，請注意。。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，年初一(12日)至初五(16日)白天受東北季風影響；年初一、二北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。年初三至初五，東北風的水氣略減少，北部轉多雲時晴，中南部仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼；北海岸、北部東側近山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。年後下週三(17日)開工日凌晨起，「冷空氣」南下，北部及東半部轉有局部雨，氣溫降、轉濕冷；晚起至下週四(18日)轉乾冷。

另外，初六上班日會有一波冷空氣報到，溫度會比過年期間都還低，但強度有多強？會不會到冷氣團或是寒流？林定宜則說還要再觀察；吳德榮透露，目前各國模擬略微調弱，有的是「大陸冷氣團」，有的仍是「強烈大陸冷氣團」；應繼續觀察。

▼今(11日)晨5：30紅外線雲圖顯示，「對流雲系」籠罩(左圖)。5：30雷達回波合成圖顯示，台灣附近有較強回波(中圖)。5：30累積雨量圖顯示，各地降雨明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
命理師掛保證！除夕夜1招「輕鬆招財」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網美IG燒爆！台南必住「輕奢旅館」　木曜女神激推2日遊...行程曝

除夕「國道5路段」湧車潮！塞車時段一次看　南向下午出發避車潮

看到路上有警察「會有人慣性避開嗎？」　網分析心理吸熱論

雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

「東森樂透」頭獎累積至200萬！　除夕打開新聞雲App當贏家

辣模「北捷被頂下體」遭辱：靠脫的別裝聖女　氣炸怒告戰酸民

小二數學題「全班只有6人對」！年輕媽答錯傻眼　千人挑戰中招了

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光！

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

楊超越求婚侯明昊「我要嫁給你」　他排練時笑場...她秒變臉：分手！

網美IG燒爆！台南必住「輕奢旅館」　木曜女神激推2日遊...行程曝

除夕「國道5路段」湧車潮！塞車時段一次看　南向下午出發避車潮

看到路上有警察「會有人慣性避開嗎？」　網分析心理吸熱論

雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

「東森樂透」頭獎累積至200萬！　除夕打開新聞雲App當贏家

辣模「北捷被頂下體」遭辱：靠脫的別裝聖女　氣炸怒告戰酸民

小二數學題「全班只有6人對」！年輕媽答錯傻眼　千人挑戰中招了

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

春節「10大必塞景點」曝　躲人群防疫！改去替代景點更好玩

台彩春節加碼8.6億創新高　最易中獎「黃金時段」曝光！

網美IG燒爆！台南必住「輕奢旅館」　木曜女神激推2日遊...行程曝

先探／財運奔騰6大光明燈

陸僅3成大學生剛畢業月薪超2.2K　疫情恐衝擊求職

除夕「國道5路段」湧車潮！塞車時段一次看　南向下午出發避車潮

夫妻容易吵架！專家揭臥室「7大地雷」...忌諱房中房：必出二房

看到路上有警察「會有人慣性避開嗎？」　網分析心理吸熱論

雨彈炸除夕！5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」　網怒：討厭撿現成文化

蘋果2020年大回顧！iPhone12、自研M1 Mac、首款頭戴耳機　一波接一波搶市

恐重蹈覆轍！白宮：「戰略耐心」政策對中國不適用

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

「3個破物」大掃除不丟影響整年　1招隔離晦氣

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

買刮刮樂試手氣！台北男一動作錯失大獎

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

過年該包給親戚小孩多少錢　網友「1數字」呼聲最大

過年前被詐40萬　台新「戶頭遭挖空」只因1簡訊

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

今天小年夜，清晨鋒面前中層雲及高層雲逐漸接近，北海岸、大台北東側、宜花已經有局部降雨，越晚雨勢越大，不排除春雷響起。另外，初六開工日可能會有寒流，氣溫將會驟降，但氣象局表示還要再看最新資料調整。

春雷攻擊小年夜　過年「北台灣濕涼」僅1天沒雨

春雷攻擊小年夜　過年「北台灣濕涼」僅1天沒雨

即／2分2震！5.7強震警報沒響

即／2分2震！5.7強震警報沒響

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

輻射霧攻擊西部5縣市　今天起變天北台濕涼

輻射霧攻擊西部5縣市　今天起變天北台濕涼

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面