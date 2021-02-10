寒流又要來了！小年夜春雷響「越晚雨越大」　開工日氣溫驟降

▲清晨鋒面前中層雲及高層雲逐漸接近，北海岸、大台北東側、宜花已經有局部降雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天小年夜，清晨鋒面前中層雲及高層雲逐漸接近，北海岸、大台北東側、宜花已經有局部降雨，越晚雨勢越大，不排除春雷響起。另外，初六開工日可能會有寒流，氣溫將會驟降，但氣象局表示還要再看最新資料調整。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，小年夜(10日)鋒面逐漸接近，各地降雨的機率愈晚愈高；晚起至除夕(11日)中午鋒面的「對流雲系」移入並通過，有較大雨勢；除夕下午起「對流雲系」通過，中南部先好轉，北部及東半部仍有局部雨，氣溫略降。今日氣溫：北部15至23度，中部14至26度，南部15至27度，東部15至26度。

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▲小年夜(10日)鋒面逐漸接近，各地降雨的機率愈晚愈高。

年初一(12日)至初五(16日)白天受東北季風影響；年初一、二北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。年初三至初五白天，東北風的水氣減少，北部轉多雲時晴，中南部仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼；北海岸、北部東側山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。

年初五(16日)晚起下一波冷空氣前緣抵達，北部及東半部晚轉有局部雨。年後下週三(17日)強冷空氣南下，氣溫劇降、天氣寒冷。 至於下一波強冷空氣會有多強？各國最新模擬，有的是「寒流」(ECMWF)，有的是「強烈大陸冷氣團」(GFS)。不過模式模擬時間愈久，「不確定性」愈大，應密切觀察最新資料的調整。

▼今(10日)晨4：30紅外線雲圖顯示，鋒面前中層雲及高層雲逐漸接近(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，台灣海峽已有弱回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北海岸、大台北東側及宜花有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

