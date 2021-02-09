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宜蘭大雨特報！春雷攻擊小年夜　過年「北台灣濕涼」僅1天沒雨

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲左圖：今(9日)晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面北部、東半部有較密實的低層雲，西側則有中層雲及高層雲接近。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北海岸、大台北及東半部有局部降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北季風影響，北台灣濕涼有雨，宜蘭縣大雨特報；明晚對流雲系移入，春雷將有機會攻擊小年夜。至於春節天氣如何？北台灣小年夜起至初三濕涼有雨，初四一天空檔後初五水氣又增多；中南部則從除夕下午開始天氣就好轉舒適到初五。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(9)日東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部為多雲時晴；北台濕涼、中南部日夜溫差仍大。今日氣溫：北部13至21度，中部13至27度，南部13至27度，東部14至26度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲小年夜(10日)鋒面逐漸接近，明上午起各地降雨機率逐漸提高。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

最新模式模擬春節期間的天氣：小年夜(10日)鋒面逐漸接近，明上午起各地降雨機率逐漸提高；晚間鋒面的「對流雲系」移入，影響至除夕(11日)中午，有較大雨勢，局部地區亦有今年首發「春雷乍響」的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼北部、中部未來一週天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

除夕下午起「對流雲系」通過，中南部先好轉，北部及東半部仍有局部雨。年初一(12日)至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼南部、東部未來一週天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

期末年初四(15日)的模擬，東北風水氣減少，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部仍有局部短暫雨的機率；年初五(16日)水氣又增多，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；由於理論的限制，期末模擬有較大的「不確定性」，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。

 

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