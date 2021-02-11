無照賣油遭桃市府開罰百萬　提告獲撤罰勝訴關鍵曝

▲源生無照賣油，遭桃市府開罰百萬，但他們主張是「行紀」經營，並不是一般的「零售」。（示意圖／記者張一中攝）

記者羅志華／台北報導

源生國際事業股份有限公司於2018年間，被經濟部能源局認定無照賣石油，於2019年間遭桃園是政府開罰100萬，源生不服，主張從事的是「行紀」（幫別人賣）行為，不是法規裡禁止的「零售」提告，法院日前判源生勝訴，撤銷開罰百萬的處分。

源生提告指出，公司是幫宏大、縱貫、興達勝等石油供應商，招攬客人到場加油，雖會先向石油供應商支付費用，並以源生名義開發票給消費者，但獲利來源是石油供應商以每公升0.5到1.3元不等的回扣，每月結給源生。

源升認為，這種「行紀」的經營模式，與從消費者獲利的「零售」不同，且讓客人到供應商加油，也未涉及囤積、分裝、銷售、運輸油品等行為，顯然桃市府開罰有誤。

桃市府認為，源生向消費者收錢又開發票，這就是「零售」行為，且主張的「行紀」，一樣是供應商及消費者間謀取利益，與一般的買賣根本一樣，無照經營汽柴油批發業的犯行明確，罰鍰有理。

台北高等行政法院認為，源生的獲利來源，是來自石油供應商的折讓，而不是消費者付的錢，並不屬於《石油管理法》規範的零售行為，且源生讓客人到供應商加油，也不會因運油而有安全顧慮，認為無處罰必要，判源生勝訴，廢棄百萬罰鍰處分。

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