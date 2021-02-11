魚菜共生正流行　蔡英文捧起時下最夯「屋頂龜」驚呼超幸福





◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陶本和

近年的水族界吹起「魚菜共生」風潮，總統蔡英文在親自造訪《東森寵物雲》的過程中，也首度參觀全台第一座「魚菜共生」系統。

透過複合式耕養的方式，「魚菜共生」不僅可以養魚，也可以種植有機蔬菜，當蔡英文知道寵物雲也利用這些綠油油的鮮嫩蔬菜來餵養烏龜時，不禁感到意外，直呼這裡的烏龜好幸福。

《東森寵物雲》目前有百家實體門市遍布全台，提供用品量販、健檢、專業美容等食衣住行各層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧。

蔡英文今年的小小心願就是逛逛寵物店，替她心愛的2隻貓蔡想想、蔡阿才，以及3隻領養的退役導盲犬Bunny、Bella、Maru添購農曆新年的年菜、零食、保養品等。

蔡英文當天參訪的是《東森寵物雲》位於新北市的新莊店（新莊區中正路2號），現場設有森寵動物醫院，以及愛心領養小棧、寵物美容、寵物用品、水族用品等各個專區。

在參觀的過程中，蔡英文對於水族區的「魚菜共生」系統相當感興趣。

所謂的「魚菜共生」又稱為養耕共生或複合式耕養，是結合水生動物中的排泄物與水中的有機質，分解過濾成植物可吸收的無機盬後，供養給飼養箱的蔬菜；同時，蔬菜的根系把系統內的水淨化供給水生動物使用，結合水產養殖與水耕栽培的互利共生生態系統。

蔡英文在水族達人蔡秋火的介紹下，特別花了時間一探「魚菜共生」的實際面貌，當她知道種植的蔬菜可以餵給烏龜吃時，很驚訝地說「這裡的烏龜好幸福喔」，還急著要去看店內有烏龜的爬蟲類區。

當蔡英文來到爬蟲類區時，也聽取了水族達人陳志強的解說，了解陸龜、澤龜的區別，並認識了時下非常受到歡迎的「屋頂龜」，甚至主動伸出手，捧起了一隻小小的屋頂龜。

談起在水族區與蔡英文互動的過程，蔡秋火說，他跟總統說明，魚的排泄物可以讓植物吸收營養，種植有機菜，這些菜人可以吃、烏龜也可以吃，台灣都還沒有這種機制，寵物雲是第一個開發魚菜共生，這種方式也可以養吳郭魚。

蔡秋火表示，「魚菜共生」種植的蔬菜，不僅人可以吃，成長也很快，大概20至30天就可以收成了，可以種植萵苣、A菜、韭菜、大陸妹，而且還可以種得很漂亮。他笑著說，「蔡英文說烏龜超幸福的啦，吃得這麼好」。

蔡秋火也補充，他很高興蔡英文到基層了解狀況，了解大家在這裡做的事情，他也很驚訝總統願意到寵物店、水族館來看看，讓大家感覺到基層有受到關懷與照顧。

至於蔡英文相當感興趣的「屋頂龜」，負責向總統介紹的陳志強表示，他先教總統如何區分陸龜跟澤龜，陸龜是生活在陸地，澤龜則要有水、有陸地，而且飼養上還要注意水的保溫跟清潔。

陳志強說，在跟總統互動時，印象最深刻的是當他向蔡英文介紹一隻很受歡迎的「屋頂龜」，是現在的年輕人、小朋友都滿喜歡的，體型不會太大隻，而且也滿可愛的，沒想到蔡英文主動伸出手來，還把屋頂龜放在手上端詳一下，「總統真的很親切」。

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