「食甜甜予你好緣規厝邊」！教育部分享4種閩南過年祝福語

▲教育部提4種閩南過年祝福語。（圖／教育部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

春節到了，大家會利用過年期間，安排與許久不見的親朋好友們相聚、出遊。見面時，除了互道「新年快樂」、「恭喜發財」，還能說些什麼好話呢？教育部舉了4種閩南語的祝福話語，希望能拉近彼此的距離，讓這個年更添傳統的人情味。

教育部提到，為了能在新年裡討個好彩頭，家家戶戶都會準備紅棗、龍眼、花生及糖果等食物應景，也會用來招待客人。而這些食品就常被運用在祝福的話語中，例如遇到親朋好友來家裡拜年，請他們吃些添加紅棗的乾果、湯品時，可順便說句「食紅棗，年年好。」（閩南語）意思是祝福對方身體健康、生活無虞，日子過得好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而過年時，有的家庭還會端出有「寸棗」、「冬瓜糖」、「生仁」、「糕仔」（皆為閩南語）等糖果的點心拼盤，與客人分享。這時來一句「食甜甜，予你好緣規厝邊。」（閩南語）正是祝願吃到甜食的人能擁有好人緣。

教育部說，最常見的過年應景食品當屬花生了，因為花生的果實含有蛋白質及脂肪，也能榨油，被認為能滋養補益、延年益壽，因此又被稱為「長生果」，常用來象徵吉祥事物。所以對別人說「食塗豆，好年老。」（閩南語）就有祝福健康長命，享福餘年之意。

最後以龍眼為例，龍眼俗稱桂圓，在年節吃些桂圓糕、喝杯桂圓茶，有迎來圓滿的寓意。這時再順勢來句「請你食龍眼，予你趁錢若海湧。」（閩南語）更能呼應親友迎門送上的那句「恭喜發財」，增添趣味。

教育部跟大家分享以上幾句過年用得上的好話，歡迎大家一起用自己的母語，試著自創一組屬於自己又兼具本土特色的「好話」（閩南語），讓大家一起說好話、過好年。



