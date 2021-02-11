中風失意男坐中興橋護欄吐4字　勇警及時抱住救一命

▲三重警方見老翁在中興橋上想尋死，一把將他拉下。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重警方日前下午接獲報案，指稱中興橋橋上有人欲跳河，員警獲報後狂奔趕赴現場，發現一名陳姓男子正跨坐於護欄上，且手持拐杖已拋下旱溪，員警一邊關心與陳男聊天藉以分散他的注意力，一邊小心翼翼趨步向前，當員警與陳男距離約一步之差時，見機不可失隨即衝上前順勢將陳男抱住，迅速將他從護欄上拉下並送醫救治。

中興橋派出所警員蔡漢儒、吳育峰接獲民眾報案，稱中興橋橋上有一男子打算跳河需要警察協助，員警駕駛巡邏車立即趕往現場，由於擔心慢了1分即造成天人永隔的遺憾，下車後便一路狂奔、奔向機車道旁之人行道，發現該名年約60歲的陳男跨坐在中興橋護欄上，淡淡地說「我想去死」。

員警見陳男兩腳向外懸空且身體朝向旱溪，並將手持拐杖先行拋下，員警擔心陳男安危便試圖與其聊天藉以分散注意力，同時小心翼翼的趨步向前，當員警與陳男距離約一步之差時，見機不可失隨即衝上前順勢將陳男抱住，迅速將他從護欄上拉下並送醫救治。

陳男表示自己身體狀況不佳因此才想跳橋，蔡等2員邊安撫陳男情緒邊靠近，趁機將陳男拉回橋上，成功救回陳男的生命。於此期間耐心傾聽陳男訴苦，並開導陳男只要活著，任何事情就還有希望，身體也一定會好起來的，千萬不能隨意輕生。

▼中興橋兩名員警合力將陳男救下。（圖／記者陳豐德翻攝）



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