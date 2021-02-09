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失戀輕生不等於解脫！靈媒揭秘：活著才能分心、淡忘傷痛

▲▼自殺,情緒勒索（圖／取自Pixabay）

▲自殺不一定能獲得解脫，靈媒提到活著才能「分心」並淡忘傷痛。（圖／取自Pixabay）

記者林育綾／台北報導

在許多輕生的案例中，失戀是常見的因素，當事人多半為了擺脫痛苦，渴望獲得解脫而做出這樣的選擇；不過從事靈媒工作16年的Jessica說，靈魂在失去肉體之後，意識將會100%放大，很可能會加倍痛苦，活著反而可以藉由「身體」的阻礙分心，慢慢淡忘心碎的難過

Jessica從小就看得見靈魂，20多歲發現自己能和靈魂進一步溝通，後來因緣際會成為靈媒，如今與夥伴一同在「靈魂事務所」提供相關服務，成為許多生者和亡者之間的溝通橋樑，幫助許多人彌補了部分的思念和遺憾，甚至化解跟過世親友之間的誤會。

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▲媽媽,母親,母愛,牽手,親子,散步。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有些父母打算「到另一個世界照顧小孩」，實際上靈魂根本做不到。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而她提到，一直以來最不鼓勵人們做的行為就是自殺、殉情，或是有父母帶著小孩一起死，這些都讓她疾呼「千萬不要這樣做」。她說明，很多家長過得不順遂，將小孩殺了再自盡，以為「能到另一個世界照顧小孩」，但靈魂失去肉體之後只剩下「意識體」，靈魂跟靈魂之間無法產生新的連結，也看不到彼此，更別說還要「照顧」了

Jessica解釋，留下意識體的情況，就像你在睡夢中跑步，你以為自己在跑，實際上並沒有真的動起來。因此若是父母抱著「要到另一個世界照顧小孩」的意念，選擇結束小孩的生命再自殺，這樣的狀況下失去生命後，只留下想著「要照顧小孩」的意識體，實際上根本做不到。

而小孩若在生前有收到父母傳達「我會照顧你」的意念，也僅僅是留下這個意念，實際上死後根本見不到父母。更慘的狀況是，很多做出這決定的家長並沒有事先向孩子交代，就擅自將他的生命結束，孩子會在找不到父母的情況下，很久之後才發現自己已經死亡，依然找不到父母。

▲▼孤單,失戀,自殺,跳樓,憂鬱,分手,頂樓,單身。（圖／翻攝自pixabay）

▲失戀後，活著能夠逐漸淡忘傷痛。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

至於自殺，無論是任何一種觀念或宗教佛法都不贊成，坊間流傳自殺會「無限輪迴同樣的動作」，甚至還有說法是穿著紅衣服會變厲鬼；不過Jessica說「都是鬼片看太多」。她以靈魂的角度分享，人的本質有求存本能，不會輕易傷害自己，除非覺得「不再需要這個身體」，帶著接受且有心理準備的狀態作出這樣的選擇。

但她說，大多數的自殺者都是帶著極大的怨念、痛苦、糾結⋯等情緒，一旦帶著這些念頭死亡，即使脫離了肉體，念頭還是會停留在意識裡；而靈魂意識此時會100％感受這些念頭，就像無限放大、沈浸在這樣的感受裡，反而會極度痛苦

Jessica說，「身體能夠幫助我們分心」，失戀過的人都知道，我們不可能24小時都沈浸在難過裡，因為人會哭累，肚子會餓，也需要休息、睡覺、吃飯，當你起來喝杯水、吃點東西、看漫畫、看劇、跟朋友聊天，笑一笑，就能夠分心失戀的痛苦。但自殺的靈魂，缺少了身體的「阻礙」，也就無法幫助分心，便會專注在那些痛苦的情緒裡，一直等到情緒慢慢淡掉才會好一點。

因此Jessica並不鼓勵人們自殺，更再次呼籲不要殉情，父母更不要在走投無路的時候，隨意幫小孩決定生死。從小「陰陽眼」的她再次強調，「我從來沒看過手牽手的靈魂」，人死去以後，無法再跟其他靈魂產生新的連結，更無法創造新的記憶，因為靈魂只能看得見活人，只能感受到活人的意識體。

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