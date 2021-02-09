新北居家檢疫降至一千人　侯友宜：過年期間不可掉以輕心





▲侯友宜主持防疫會議。（資料照／衛生局提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市居家檢疫人數大幅下降，新北市長侯友宜9日表示，球疫情雖似有下降，部桃疫情也受到控制，年節將至，面對疫情市民仍不能掉以輕心。



侯友宜表示，全球疫情雖似有下降，部桃疫情也受到控制，但面對疫情市民仍不能掉以輕心，也責成衛生局於春節期間加強醫療服務及基層診所TOCC問診，做好環境清潔，降低感染風險。同時，提醒市民做好食物保存、切勿飲食過量；出遊前先了解人潮狀況，記得戴口罩、攜帶洗手液、保持社交距離及落實自我健康管理。



侯友宜說，目前新北市居家檢疫人數雖大幅下降至1千多人，但仍請春節輪值居家檢疫關懷中心同仁，隨時留意居家檢疫者狀況，做適度關懷、通報及協助衛教等。另外，感謝民政局及各區公所和宮廟取得防疫共識，將91場大型活動取消、縮小規模或延辦，也請轄內各宮廟配合做好參拜人潮管控。



針對風景區及景點，侯友宜責成觀旅局、區公所、警察及交通單位要隨時保持密切溝通協調，應用人潮儀表板掌握狀況，人潮太多則即時提供相關訊息，勸導民眾勿再前往；長照安養機構春節放寬探視家屬人數3人，並取消限時1小時規定，請長照機構務必做好會客室環境消毒衛生，讓防疫無漏洞。