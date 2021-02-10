港媒：兩岸離坐在一起還很遠　關鍵鑰匙在台灣手中

▲蔡英文敞廳發表談話。（圖／記者宋良義攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文9日針對兩岸關係表示，只要北京當局有心化解對立，台灣也願在符合對等尊嚴的原則下，促成有意義對話，兩岸和平的關鍵鑰匙在對岸手上。對此，港媒《中評社》10日發表快評文章指出，從國台辦的回應來看兩岸離坐在一起還很遠，關鍵的鑰匙不在大陸手中，而是在台灣手中。

國台辦發言人馬曉光9日對蔡英文的談話表示，民進黨當局企圖挾洋自重、散布「兩國論」，以歪曲事實、混淆視聽來蒙騙、麻醉島內民眾，其本性再次暴露無遺，「民進黨當局如果有絲毫誠意，就應該立即放棄台獨立場，停止謀獨活動，回到九二共識的共同政治基礎上來。」

《中評社》在文章中指出，川普下台、拜登入主白宮之後，台美關係、兩岸關係正在起變化，各方都在關切兩岸何時、能否重啟對話，敦促兩岸對話的，包括拜登政府，包括近日宣布要參選國民黨主席、以及參選2024年台灣大選的趙少康，蔡英文昨天也稱願意共同促成有意義的對話。

《中評社》認為，兩岸重啟對話、恢復官方來往，呼聲越來越強烈，各方都說要對話、願意對話，說明都認識到對話的重要性，只是目前仍停留在隔空喊話的階段，尤其是台灣方面的表態，「從馬曉光抨擊民進黨當局沒有絲毫誠意的話看，兩岸離坐在一起還很遠，關鍵的鑰匙不在大陸手中，而是在台灣手中。」

《中評社》強調，難啟對話，癥結是什麼一清二楚，「重啟對話的大勢難以阻擋，兩岸之間和平穩定的關鍵鑰匙究竟在誰的手中，各說各話，哪一方需做更大妥協、讓步，相信最終會由實力決定。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

