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快訊／緬甸警方開槍鎮壓示威者　2人身中「發射實彈」命危

▲▼ 緬甸首都奈比多8日爆發激烈反政變抗爭，警方出動水炮車。（圖／路透）

▲緬甸首都奈比多8日爆發激烈反政變抗爭，警方出動水炮車。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

緬甸首都奈比多抗議軍政府示威遊行，發生流血事件，警方發射開槍鎮壓示威者，目前確認至少2人中彈命危。軍政府方面在8日就已經警告，如果這些「不法分子」繼續抗議活動，將會對他們「採取行動」。

根據獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，有匿名的醫師表示，一名30歲的男性和一名19歲的女性被槍擊後處於危急狀態。

醫師透過院內的同僚透露，其中中彈女性頭部遭受很可能致命的傷勢，X光片可見子彈卡在她體內「她還沒有過世，目前還在加護病房，但100%確定這傷勢會致命。」

醫師方面強調，「根據X光片，這一定是實彈」。

英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）則指出，一名年約20歲女子在奈比多的抗議中遭子彈擊中而送往加護病房治療，狀況危急，但還無法確定子彈的來源。

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