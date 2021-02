快訊／緬甸警方開槍鎮壓示威者　2人身中「發射實彈」命危

▲緬甸首都奈比多8日爆發激烈反政變抗爭,警方出動水炮車。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

緬甸首都奈比多抗議軍政府示威遊行,發生流血事件,警方發射開槍鎮壓示威者,目前確認至少2人中彈命危。軍政府方面在8日就已經警告,如果這些「不法分子」繼續抗議活動,將會對他們「採取行動」。

根據獨立英文媒體「今日緬甸」(Myanmar Now)報導,有匿名的醫師表示,一名30歲的男性和一名19歲的女性被槍擊後處於危急狀態。

醫師透過院內的同僚透露,其中中彈女性頭部遭受很可能致命的傷勢,X光片可見子彈卡在她體內「她還沒有過世,目前還在加護病房,但100%確定這傷勢會致命。」

醫師方面強調,「根據X光片,這一定是實彈」。

英文媒體「緬甸前線」(Frontier Myanmar)則指出,一名年約20歲女子在奈比多的抗議中遭子彈擊中而送往加護病房治療,狀況危急,但還無法確定子彈的來源。

