賠償金額曝光！富少灌醉女神「輪流性侵」害崩潰…他1關鍵賠最少

▲集體性侵的富少們就讀的中學為知名貴族學校，該校更以「品格教導原則」的學校。（圖／突發中心翻攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

台北市5名男子2019年趁著女神級同學琳琳（化名）不勝酒力時輪流性侵，過程中還拍下琳琳隱私部位上傳IG，行徑相當惡劣，其中鄧、劉、楊、施男共賠償730萬元、獲緩刑，其中施男由於家境因素，賠償金額為4人中最低的（80萬），至於鄭男則是因拒絕賠償，未與琳琳達成和解，法官不給予緩刑。

回顧整起事發經過，2019年琳琳受邀與鄧、劉、施、楊、鄭男等5人一同前往士林區某酒吧喝酒，結束後一行人轉往KTV續攤唱歌。他們在包廂喝開後，一起玩骰子，並表示輸的人要喝酒，沒想到琳琳連輸幾局，喝下多杯威士忌後，便醉倒在沙發上。

鄧男等見狀認為有機可趁，竟輪流碰觸、親吻琳琳的胸部，甚至還用手指、舌頭侵犯琳琳下體，過程中甚至拿出手機拍下琳琳隱私部位，上傳Instagram供人觀看。其中愛慕琳琳許久的鄧男竟提議「要在包廂開幹」、「像buffet可以輪流」，劉男則附和「好」，但鄧男見現場人太多無法勃起，便提議「帶回家，等我酒醒一點再做」，一行人將琳琳扛到KTV外。

琳琳看見警車想上前求助，卻遭鄧男強行拉上計程車，最後琳琳趁著車輛停等紅燈時，奮力打開車門，跑向超商跟店員求助，並報案處理，整起事件才因此曝光。

▲鄧男暗戀女神許久，竟趁著對方喝醉時提議，「要在包廂開幹」、「像buffet可以輪流」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，琳琳與鄧男、劉男、楊男、鄭男都就讀北市知名的貴族學校，為中學同校同學，5人家境不錯。該校素來強調「品格教導原則」，要進入該校就讀相當不易，甚至還要篩選過家長的財力。

琳琳在法院審理中交互詰問時，因回想起那段暗黑記憶，數度崩潰大哭，聽到鄭男反覆矛盾的辯詞時，甚至失控猛踹桌椅，最後只好授權母親代為處理。母親認為5男年少輕狂，經過審理程序、判刑教訓後應該能有所警惕，加上其中4人已依和解條件旅行賠償，同意給予改過自新，同意給予緩刑機會。

最後士林地方法院依共同犯乘機性交罪判鄧男2年徒刑、劉男1年10月徒刑、楊男1年徒刑、施男1年8月徒刑，由於4人分別與琳琳以250萬、200萬、200萬、80萬元金額達成和解，分別獲緩刑5年4年、4年、緩刑3年，有出手撫摸的鄭男則是因拒絕賠償，未與琳琳達成和解，被依照強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

據悉，施男家境較為普通，為5名男子中唯一一個沒念貴族學校的人，打官司時還是透過法扶協助，因考量經濟因素，和解金為4人中最低的，而4人和解金共計達730萬元。