小年夜返鄉國道通暢　國5南港系統-坪林南下時速73公里

▲2月10日上午9點左右，國5南下南港系統至坪林路段，車速最低約73公里。（圖／高公局即時路況）
記者陳詩璧／台北報導
春節連假第一天，國道交通量估為105百萬車公里。上午六點到九點這段時間，國道各路段通暢，僅國5南下的南港系統-坪林路段，車流量稍微多一些，車速最低大約73公里，其他路段都能維持在80公里以上。而高公局預報國道將有5大塞車地雷路段，其中，國5南港系統至坪林估從上午8點開始，一路塞到下午4點，時間長達8小時；國1、國3南向路段從上午9點起，也會開始出現車潮，建議南向用路人可儘量於下午時段出發。
▲北台灣上午有雨勢，國5南下路段路況。（圖／高公局即時路況）
春節連假國道重點壅塞路段預測
2/10（周三）小年夜
「國1南向」
9-17 時楊梅-新竹系統
9-17 時彰化系統-埔鹽系統
「國3南向」
9-13 時三鶯-關西
10-12 時烏日-霧峰
「國5南向」
8-16 時 南港系統-坪林
▲今年春節連假受到疫情影響，高公局預估國道車潮會更壅塞。（圖／記者陳家豪攝）
▼春節連假小年夜國道路況預報。（圖／高公局提供）
高公局表示，今天事春節連假第一天，也是小年夜，預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。
預判今日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
相關疏導措施包括：0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
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